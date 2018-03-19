MLB》改當「省球哥」 大都會雷神85球投完7局

2018年03月19日 09:18 中時電子報 蔡銘仁

大都會「雷神」辛德加(Noah Syndergaard)榮膺開幕戰先發，人逢喜事精神爽，他今(19日)熱身賽先發對金鶯，持續展現制宰力，改當「省球一哥」，只用85球就投完春訓最長的7局，總教練卡拉威(Mickey Callaway)解釋，因為辛德加很省球數，才會決定讓他投到第7局。

辛德加春訓頻飆出破百英里火球，技驚四座，此役之前先發四場，自責分率僅1.38。辛德加靠好表現，獲得開幕戰先發的機會，他今熱身賽先發，也用表現宣示自己已經準備好了。辛德加投完前6局僅失1分，且只用了72球，走下場時現場響起如雷掌聲。

到了7下，辛德加又再度走上場，用13球投出此役第6個無失分半局。總計辛德加投7局，被打8安、失1分，飆出5次三振、沒有保送，用球數只有85球，展現相當高效率的投球，助球隊5比4擊敗金鶯。跟辛德加搭配的捕手達諾(Travis d'Arnaud)，也讚賞他的投球。

「他(辛德加)真的很難對付...非常難。」達諾表示，辛德加此役無論速球、二縫線速球、滑球或變速球，都能發揮效果，也有辦法把球控在本壘板兩側，因而有如此高效率的表現，「在牛棚的時候，就有這樣的感覺，他每球都能投到位，我就知道今天會是很有趣的一天。」

卡拉威評價辛德加的投球，他說，辛德加沒有刻意追求三振，盡自己的本分，球路也發揮得很好，「當他第7局滑球投到94英里，很難覺得他只是盡本份」，他結合各種球路，讓對手難以預測，在這樣的情況下，就不會特別在意球速跟投速球。

辛德加也滿意自己的投球，他認為，速球跟滑球感覺都很棒，「我不清楚投了幾球，我會投到有人叫我停下為止。」辛德加去年因右側闊背肌撕裂傷，休兵長達五個月，如今健康回歸，他成為繼山塔納(Johan Santana)後，大都會近年首名連莊開幕戰先發的投手。

(中時電子報)