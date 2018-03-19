與劉結一同日上任 陳明通淡定盼兩岸合作

19日在政務委員羅秉成監交下，陳明通從代理陸委會代理主委林正義手上接下印信，正式回鍋陸委會主委。（記者呂佳蓉攝）

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旺報
、呂佳蓉

台大國發所教授、有「阿通師」之稱的陳明通今走馬上任，正式回鍋接任陸委會主委，巧合的是，國台辦首席副主任劉結一也預計今天上任。談到這番巧合，陳明通受訪時淡定表示，一向對大陸人事沒有評論，期望對岸人士能一起合作，促進台海和平、安全，促進和平共榮願景，還秀了台語「乎士農工商安居樂業，乎大家大賺錢、賺大錢」。

今天一早，在政務委員羅秉成監交下，陳明通從代理陸委會代理主委林正義手上接下印信。談及「歸隊」心情，他淡定表示，回想11年前大約也是這時候，第一次接下陸委會主委這個棒子，這項職務攸關台灣兩千三百萬人民身家、性命及財產安全，責任非常重大。

陳明通說，他算是歷屆陸委會主委，去過大陸最多次的一位，民國80年第一次踏上北京進行移地研究，迄今算來也有28個年頭，不僅走遍大江南北，見證大陸天翻地覆轉變，也認識無數朋友，從開始互相激辯，到後來心平氣和，進而求同存異，這些寶貴經驗，都將轉化成未來在工作崗位上的智慧。

交接儀式結束後，陳明通首次接受媒體聯訪，被問及國台辦首席副主任劉結一也預計今天上任，他淡定回應說，一向對大陸人事沒有評論，期望對岸人士能一起合作，促進台海和平、安全，促進和平共榮願景。

面對美國通過《台灣旅行法》，陳明通表示，美方通過該法案，再一次說明對台灣長期以來民主化成果的支持，而陸委會的重責大任，就是促進台海和平穩定。

被問及大陸31項惠台措施，陳明通說，在行政院指示下，陸委會將定期蒐集情資，向院方、府方及國人來報告，這是我們主要職責。

(旺報)

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