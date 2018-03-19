今上任 陸委會主委陳明通：竭盡所能維持台海和平

2018年03月19日 09:48 中時 楊家鑫

陸委會今天(19)上午舉辦主委交接儀式，新任陸委會主委陳明通正式上任。陳明通致詞表示，這個職位攸關兩千三百萬人身家性命財產安全，責任重大。他「向全國同胞保證，在蔡總統與賴院長的領導下，戮力成功，擬定並推動大陸政策，竭盡所能維持台海和平穩定，讓各行各業、士農工商，安居樂業，大賺錢，賺大錢。」

陸委會19日上午舉辦主委交接儀式，新任陸委會主委陳明通正式上任。陳明通致詞表示，非常榮幸再度回到陸委會擔任主委這一職務，11年前也是這個時候，第一次接下主委的擔子，當時他表示，這個職務攸關兩千三百萬人身家性命財產安全，責任重大，個人今天以同樣心情擔任此大任。

他強調，「我向全國同胞保證，在蔡總統與賴院長的領導下，戮力成功，擬定並推動大陸政策，竭盡所能維持台海和平穩定，讓各行各業、士農工商，安居樂業，大賺錢，賺大錢。」

陳明通表示，自己是歷屆主委擔任職務前去過大陸最多次的，民國80年曾去北京做研究，至今整整有28個年頭，走遍大江南北，見證大陸翻天覆地的改變。也認識很多大陸朋友，從一開始的激辯，到後來心平氣和討論各種議題，將心比心、換位思考、求同存異，這些寶貴經驗都將讓他在未來處理兩岸事務上，理順兩岸關係、促進兩岸和平、追求共存共榮的智慧。

有媒體提問，新任國台辦主任劉結一即將上任，大陸對台小組從汪洋、王毅、劉結一都到位，如何看待？陳明通表示，「我們一向對大陸人事沒有評論，但期待新人事與我們一起合作，促進兩岸和平、台海安全，並增進共存共榮的願景。」

關於台旅法簽署生效，有言論擔憂這會讓台灣成為美國棋子，使大陸加速解決台灣問題。陳明通表示，美國通過這項法案，說明美國對台灣長期以來民主化的支持，陸委會重責大任就是促進台灣和平穩定，讓各行各業、士農工商，可以安居樂業，大賺錢，賺大錢。

至於陸委會如何監督政府機關對大陸31條對台措施的因應，陳明通表示，陸委會成立小組，定期對行政院這些因應措施，收集情資，向院方府方國人報告後續進行情況與陸方反應。

(中時)