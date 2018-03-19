今上任 陸委會主委陳明通：竭盡所能維持台海和平

陸委會今天(19)上午舉辦主委交接儀式，新任陸委會主委陳明通(右)從陸委會代主委林正義(左)手中接過印信，正式上任。（楊家鑫／攝）

友善列印
中時

陸委會今天(19)上午舉辦主委交接儀式，新任陸委會主委陳明通正式上任。陳明通致詞表示，這個職位攸關兩千三百萬人身家性命財產安全，責任重大。他「向全國同胞保證，在蔡總統與賴院長的領導下，戮力成功，擬定並推動大陸政策，竭盡所能維持台海和平穩定，讓各行各業、士農工商，安居樂業，大賺錢，賺大錢。」

陸委會19日上午舉辦主委交接儀式，新任陸委會主委陳明通正式上任。陳明通致詞表示，非常榮幸再度回到陸委會擔任主委這一職務，11年前也是這個時候，第一次接下主委的擔子，當時他表示，這個職務攸關兩千三百萬人身家性命財產安全，責任重大，個人今天以同樣心情擔任此大任。

他強調，「我向全國同胞保證，在蔡總統與賴院長的領導下，戮力成功，擬定並推動大陸政策，竭盡所能維持台海和平穩定，讓各行各業、士農工商，安居樂業，大賺錢，賺大錢。」

陳明通表示，自己是歷屆主委擔任職務前去過大陸最多次的，民國80年曾去北京做研究，至今整整有28個年頭，走遍大江南北，見證大陸翻天覆地的改變。也認識很多大陸朋友，從一開始的激辯，到後來心平氣和討論各種議題，將心比心、換位思考、求同存異，這些寶貴經驗都將讓他在未來處理兩岸事務上，理順兩岸關係、促進兩岸和平、追求共存共榮的智慧。

有媒體提問，新任國台辦主任劉結一即將上任，大陸對台小組從汪洋、王毅、劉結一都到位，如何看待？陳明通表示，「我們一向對大陸人事沒有評論，但期待新人事與我們一起合作，促進兩岸和平、台海安全，並增進共存共榮的願景。」

關於台旅法簽署生效，有言論擔憂這會讓台灣成為美國棋子，使大陸加速解決台灣問題。陳明通表示，美國通過這項法案，說明美國對台灣長期以來民主化的支持，陸委會重責大任就是促進台灣和平穩定，讓各行各業、士農工商，可以安居樂業，大賺錢，賺大錢。

至於陸委會如何監督政府機關對大陸31條對台措施的因應，陳明通表示，陸委會成立小組，定期對行政院這些因應措施，收集情資，向院方府方國人報告後續進行情況與陸方反應。

(中時)

與劉結一同日上任 陳明通淡定盼… 新陸委會主委陳明通上任：戮力從…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。