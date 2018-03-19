新陸委會主委陳明通上任：戮力從公

2018年03月19日 09:49 工商 賴瑩綺 、中時 鄧博仁 、中時

新任陸委會主委陳明通上任。（賴瑩綺攝）

新任陸委會主委陳明通今（19）早走馬上任，他在交接儀式後，針對中國對台31項措施所成立的專案小組未來工作重點表示，將遵循行政院4大願景8大方項措施進行情資收集，並定期跟院方、府方以及國人報告進度、對岸的反應，恪守陸委會職責。

陸委會今舉行主任委員交接典禮，由政務委員羅秉成擔任監交人，陳明通從代理主委林正義手上接過印信。會後針對大陸即將到位的對台工作小組，陳明通說，期待新的人事能夠跟我們一起合作，促進兩岸和平、台海和平，以實現共存共榮的願景。

另川普簽署通過「台灣旅行法」，陳明通指出，美國通過這項法案，說明對台灣長期以來民主化及民主結果的支持，陸委會的重責大任就是促進台海和平穩定。

陳明通致詞時則表示，他是歷屆陸委會主委，擔任主委以前去過大陸，而且是去過最多次的人。回想民國80年，第一次到北京進行移地研究，至今也有28個年頭，不僅走遍了大江南北，見證大陸翻天覆地的轉變，也認識了無數的朋友。從陌生到熟識，從開始的相互激辯，到後來心平氣和地討論各種議題，進而能夠將心比心，換位思考，求同存異。

陳明通說，這些寶貴的經驗，都將轉化成個人未來在工作崗位上，理順兩岸關係、促進兩岸和平、追求共存共榮的智慧。

他再回想11年前接任主委時說過，這項職務攸關臺灣2,300萬人民的身家性命以及財產安全，責任非常重大。今天以同樣的心情來承擔這項重責大任，要向全國同胞保證，在蔡總統及行政院賴院長的領導下，戮力從公，擬定並推動各項大陸政策，竭盡所能地維護台海的和平穩定，讓各行各業，士農工商，都能夠安居樂業，大家賺大錢。

(工商)