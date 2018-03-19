NBA》又爆衝突！大鬍子不給灰狼逆轉機會

2018年03月19日 09:39 中時電子報 黃及人

裁判爭議判決又添一樁！灰狼雖靠末節跟火箭爆發激烈推擠衝突，更從24分大幅落後，一舉追到只差5分，可惜「大鬍子」哈登就是不給灰狼逆轉機會，最後關頭飆進致命三分球，帶領火箭129比120力挫地主灰狼，勇摘5連勝。

火箭雖靠哈登凶猛火力，一度領先到24分，兩隊卻在最後10分13秒爆發衝突，保羅跟灰狼替補前鋒葛迪傑爭搶掉球，葛迪傑竟然把保羅一把推倒，場上球員頓時聚集，沒想到匆忙趕來的火箭替補前鋒吉拉德格林，也把葛迪傑用力推倒。

眼見衝突擴大，裁判趕緊看慢動作重播，宣判格林直接趕出場，葛迪傑1次技術犯規，引爆灰狼追分氣勢，轉眼追到只差5分，可惜哈登最後58.8秒投進致命三分球，重新擴大領先到9分，擺明就是不給地主灰狼任何反撲機會。

哈登全場投18中9、14罰全進，攻下全場最高34分，外加12助攻、4籃板，整場比賽都在挑釁對手的保羅，也有18分、9助攻與8籃板，卡培拉16分、12籃板，傷癒復出的萊恩安德生14分，格林與塔克各有12分。

灰狼4人得分破20，傑夫提格23分、11助攻及6籃板表現最佳，威金斯21分，唐斯與克勞佛各有20分，灰狼輸掉此役後，排名一下子從西區第5滑落到西區第8，且跟西區第9快艇之間勝差僅剩1.5場，季後賽門票告急。

(中時電子報)