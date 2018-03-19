試新招失手 太陽劇團空中飛人觀眾面前摔死

2018年03月19日 09:37 中時電子報 蔡萱

聞名全球的知名雜技團「太陽劇團」（Cirque du Soleil）17日在美國佛羅里達州坦帕市舉辦表演，一名有15年經驗的男空中飛人近日才向觀眾透露自己要在當晚表演嘗試新招，沒想到卻在表演空中雜技時失手，在觀眾面前重摔在舞台上，最後他在送醫急救後仍宣告不治身亡。

據《BBC》報導，現年38歲法國籍的阿諾德（Yann Arnaud）在太陽劇團擔任空中飛人長達15年。他在17日於坦帕市舉行的「Volta」演出中，在表演空中雜技時失手，在盪回舞台上空時從約4.6公尺的高空直墜舞台中央。有現場的目擊者表示，阿諾德在墜地後躺在地上沒有反應，醫護人員隨後也趕到為他急救。阿諾德在意外發生不久後，在醫院過世。

意外發生後太陽劇團的表演取消，觀眾可以憑票退款，原訂隔天舉辦的2場表演也都取消。太陽劇團也表示已經和當地相關單位配合，就意外展開調查。太陽劇團也在推特上發表聲明，證實阿諾德死亡的消息，並表示了整個劇團的哀悼和難過。

pic.twitter.com/L4oelKS8lT — Cirque du Soleil (@Cirque) 2018年3月18日

阿諾德在事發2天曾在Instagram上表示，自己和表演夥伴排練多時的新雙人空中雜技表演，終於要在17日當晚登場。不少網友也在事發後，留言表達對他的哀悼及難過。

以炫目的舞台效果及令人驚呼連連的雜技表演聞名全球的太陽劇團，近年來意外不斷。該劇團在2013年於拉斯維加斯的表演中，才發生了一名女團員墜地身亡的意外。2016年該劇團創辦人的兒子也在排練中意外身亡。

(中時電子報)