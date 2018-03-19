民間企業投入社區營造 發揮1＋1大於2的效果

嘉義昇億水電材料行將企業家庭日，結合社區營造，指導蒜頭糖廠工廠村社區的居民，用塑膠零件動手做水管檯燈。（張伊珊翻攝）

友善列印
中時
逗陣社會企業負責人林家緯（右）、嘉義昇億水電材料行資訊主任郭添誌（左），雙雙皆獲表揚為友善企業。（張伊珊攝）

昨（18）日文化部在嘉義縣沿海東石鄉，舉行「友善企業X社區共生」工作坊暨表揚活動，來自全台22個不同專業與規模的企業單位，齊聚一堂分享、交流社區協作經驗，展現民間企業參與社區營造的多種面貌，兩者相輔相成，共同創造產值與價值。

逗陣社會企業負責人林家緯，同時是中正大學校友，2年多前創立嘉義地區第1個非營利組織的專業顧問公司，服務項目包山包海，從記帳、撰寫章程，到辦活動、提標案等，所有和社區營造相關的事，他一手包辦，每年約可輔導20至25個社區，儼然已是各社區的最佳後盾。

不僅如此，林家緯還身兼「翻譯」，負責把政府法規變得口語化，他說公部門有很多社區營造或輔導計畫，礙於社區成員看不懂文謅謅的公文內容，錯失申請時機；或部分民間企業有心為社區營造盡心力，卻不得其門而入，他正好成了媒介，除協助社區導入相關資源外，並向企業單位洽談合作方案等。

林家緯媒合不少企業資源進入社區，其中之一即為運用嘉義昇億水電材料行的專業，義務前往蒜頭糖廠工廠村社區，進行社區居家用電健檢，及帶領社區長輩動手做水管檯燈等，成功結合企業家庭日與社區營造；水電行資訊主任郭添誌說，除善盡企業責任外，同仁也藉由活動發揮所長，熱絡彼此情感，又能深入了解社區營造工作，一舉數得。

(中時)

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