驚！研究：這2大類精油恐讓男性長乳房

有研究發現，當長期接觸茶樹類肥皂和護膚產品時，男性女乳症狀最為明顯，直到停止使用後才會好轉。(圖/達志影像 提供)

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中時電子報

精油香氛具有療癒紓壓效果，不過，有美國研究發現肥皂、清潔用品中常見的2大類精油成分，在長期接觸下可能引發雄性素和雌激素的荷爾蒙失衡，與男性女乳症發生有所關聯。

美國環境衛生科學研究院研究員藍西（J Tyler Ramsey）近日於內分泌學會2018年會公開研究結果，發現薰衣草精油與茶樹精油恐干擾男性荷爾蒙生長。根據英國獨立報、英國BBC報導，研究指出，精油含有不同數量的化學物，其中就包括內分泌干擾物。

這些內分泌干擾物可能是導致年輕男性胸部異常生長的因素，當有長期接觸茶樹肥皂和護膚產品時，男性女乳症狀最為明顯，直到停止使用後情況才會好轉。同時，研究團隊也調查薰衣草和茶樹精油裡的8種關鍵化學物，包括常見於咳嗽藥和去充血劑的桉油醇成分，發現都具有干擾人體荷爾蒙作用。

此外，其他65種精油中也含有上述化學物質，普遍被添加於香皂、乳液、洗髮精、美髮造型品、古龍水和洗衣精等生活用品。英國劍橋大學小兒科榮譽教授休斯（Ieuan Hughes）表示，這研究足以解釋為何使用含有這類化學物質的精油，可能導致男性出現女乳症。但是否對所有人有害？實際上還是要視每個人對化學物質的敏感度，以及是否過度使用情況而定。

(中時電子報)

文章來源：更多研究結果

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