台灣民意基金會：蔡英文民調低迷 已陷執政困境

2018年03月19日 09:58 工商 崔慈悌

台灣民意基金會今天公布最新民調，蔡英文總統聲望和前次相比，略升1.8個百分點，但不贊同她領導國家方式的人比贊同的人多約14個百分點，基金會董事長游盈隆表示，這顯示蔡英文總統的民間仍處於低迷狀態，意味著一個顯著的執政困境已經存在。

蔡英文總統聲望去年(2017)年度平均35.33%，今年一月再下降到31.7%，為2016年520上任以來第二低的記錄。經過狗年春節以後，從各種跡象來看，蔡政府似有心重整旗鼓，從逆境脫困。

不過台灣民意基金會今天公布民調，顯示情況並未好轉，游盈隆表示，關於總統聲望的測量，一如往昔，我們是這麼問的：「整體來講，您贊同或不贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」

結果顯示：5.5%非常贊同，28%還算贊同，29.4%不太贊同，17.7%一點也不贊同，19.5%沒意見、不知道或拒答。換言之，最新民意顯示，2018年三月，在二十歲以上的台灣成年人中，有不到三成四的人贊同蔡英文總統領導國家的方式，同時，有約四成七的人不贊同。不贊同她領導國家方式的人比贊同的人多約14個百分點。

和最近一次相比，贊同蔡總統領導國家方式的人略升1.8個百分點，不贊同蔡總統國家領導方式的人微升0.4個百分點。整體來講，在過去一個半月中，蔡英文總統的民間聲望沒有顯著變化，仍處於低迷狀態。

他說，這暗示著一個新的執政困境已經形成，或許可以稱之為「蔡總統二次執政困境」的到來。一個顯著的執政困境已經存在。相關經驗證據顯示「二次執政困境」已經成形了四個月；至於何時會終結二次執政困境？如何終結二次執政困境？現在論斷，言之過早。

游盈隆表示，最重要的是，最高當局及其執政團隊成員是否已經意識到自己已經再度陷入執政困境？如果最高當局始終渾然不覺己身已陷入新的民意困境，且自我感覺良好，那意味著「二次執政困境定型化」將再度出現。

進一步的交叉分析，他說，有幾點值得注意：

第一， 在年齡層方面：蔡英文總統除了在65歲以上民眾中有較高比例受歡迎外，64歲以下的成年人，對蔡總統職務表現的不贊同比率都遠高於贊同比率；特別是34歲以下的年輕人中，不贊同蔡總統職務表現的人都比贊同的人多出17到25個百分點。簡單的說，蔡英文總統聲望持續低迷的現象已瀰漫在除了65歲老人以外的每一個年齡層。

第二， 在教育程度方面：在大學及以上教育程度者當中，有59.5%的人基本上不贊同蔡總統處理國家大事的方式（包括重要的人事安排與政策），29.6%贊同；同樣地，在專科教育程度者當中，56%不贊同，26.1%贊同。不過，蔡總統顯然在國/初中以下的民眾中擁有較多的支持，儘管贊同者與不贊同者的比例差異不算太大；但在高中/職程度的民眾中，對蔡總統職務表現的不贊同者又略多於贊同者6個百分點。

第三， 在社會階層方面，蔡總統在中下層、中層、中上層所獲的贊同比率遠低於不贊同比率，從12到25個百分點不等，儘管她在最底層和最上層稍具有一些優勢。

第四， 在政黨支持者方面，蔡總統贏得六成六民進黨支持者的肯定，但相對之下只獲得兩成五中性選民的肯定，一成二國民黨支持者的肯定。如果民進黨支持者不能挺住原有的支持比例，後果將不堪設想。

此次調查訪問期間是2018年3月11-13三天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1072人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。

(工商)