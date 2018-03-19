普丁四連任 習近平發賀電

2018年03月19日 18:12 旺報 陳君碩

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁，相隔僅一兩天，雙雙連任，兩人分別在第一時間給予對方賀電祝福。17日習近平連任時，普丁率先發來賀電；19日習近平也向普丁發出賀電，指中方願同俄方一道努力，不斷推動中俄關係在高水準上邁上新臺階，助力兩國各自發展，促進地區及世界和平安寧。

俄羅斯總統大選當地時間18日登場，這回選舉包括現任總統普丁在內，共有8名候選人，不過7名挑戰者的支持率都不高，開票結果出爐，普丁當選，將繼續執政到2024年，成為繼前蘇聯領袖史達林之後，在位最久的俄國領導人。

新華社報導，3月19日，國家主席習近平向俄羅斯當選總統普京致賀電。

習近平在賀電中指出，近年來，俄羅斯人民團結一心，在強國復興發展道路上堅定前行，經濟社會發展取得顯著成就，在國際事務中發揮著重要建設性作用。相信俄羅斯一定能不斷創造國家發展新的輝煌。當前，中俄全面戰略協作夥伴關係處於歷史最好水準，為構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係和人類命運共同體樹立了典範。中方願同俄方一道努力，不斷推動中俄關係在高水準上邁上新臺階，助力兩國各自發展，促進地區及世界和平安寧。

17日習近平連任國家主席時，普丁也率先發來賀電指出，「衷心祝賀您當選中華人民共和國主席。中國全國人民代表大會作出的這一決定再次證明瞭您的崇高威望，也是對您為推動貴國經濟社會快速發展、在國際舞臺上捍衛國家利益所作貢獻的肯定。在很大程度上，正是得益於您的親自推動，俄中關係近年來達到前所未有的高度，成為大國之間發展平等互利合作的真正典範。我將非常高興同您舉行新的會晤。」

(旺報)