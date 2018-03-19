ㄎㄧㄤㄎㄧㄤ關東煮 老闆娘人正湯更美

在騎樓下的ㄎㄧㄤㄎㄧㄤ關東煮像斗六的深夜食堂，吸引年輕人喝湯、聊聊。（周麗蘭攝）

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老闆娘阿卿人正又務實，她的臉就是招牌。（周麗蘭攝）
ㄎㄧㄤㄎㄧㄤ關東煮走日式風格。（周麗蘭攝）

在斗六大同路騎樓下的關東煮攤位夜間冒著白煙，溫暖許多年輕人夜間咕咕叫的胃，從叫好不叫座的無鹽湯頭做到健康美味兩全香氣熱湯，人美又認真的女老闆從餐車做到終於有個店面，終於願意給攤位一個名字「ㄎㄧㄤㄎㄧㄤ關東煮」。

老闆娘「阿卿」（台語）用手機藍芽播放著熱門歌曲，日式關東煮配西洋熱門音樂，年輕人坐在木製吧檯前大快朵頤，一點也無違和感。

「ㄎㄧㄤㄎㄧㄤ」的意思是店內的氣氛活絡，用餐聲的料理聲此起彼落。阿卿說，希望有斗六深夜食堂的風格，但斗六深夜就沒客人，只能做到晚上十點半。

她提供60多種食材選項，牛蒡甜不辣、蔬菜甜不辣、高麗菜捲、苦瓜丸、炸蛋、油豆腐是她親自手作，其餘是日式高檔火鍋料，價格5元至30元之間，銅板美食讓學生也能吃得飽。

怕新客人不知點甚麼好，阿卿推幾個套餐試口味，黑輪、米血、油蔥丸、蘿蔔是基本款，魚卵福袋、九層塔花枝丸、日本芝心牛奶包是進階版。

阿卿湯頭用柴魚、蔬菜、昆布、香菇當天熬，不用豬大骨，不用味素，不用豬大骨是因為有些客人不能吃高普林；為顧及學生族群花得少吃得飽，她提供低價位的王子麵、意麵、冬粉，縱然她也賣讚岐烏龍麵。

ㄎㄧㄤㄎㄧㄤ關東煮的熱煙能持續冒十年，背後有一份主顧的溫情，老闆阿卿說，第一年差點做不下去，遇到廚師級的顧客來吃，點評她湯頭太淡，原來她完全沒用鹽巴只用味醂，慢慢調整到目前兼顧健康與美味的狀態。

阿卿說，客人對她實在很包容，問熟客目前的湯頭與十年前的有何不同，客人老實回以前比較沒味道，她大驚「怎麼沒告訴我！」

(中時)

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