NBA》怒批雷艾倫出書騙錢 隆多：沒錢找我借

隆多痛批前塞爾提克隊友雷艾倫出書爆料只想騙錢。(美聯社)

友善列印
中時電子報

前傳奇射手雷艾倫最近出書「從外部看：我的人生和我愛的球賽」，書中披露自己與隆多之間恩怨，隆多19日公開回擊，強調艾倫只想吸引關注，出書無非就是想要賺錢，「如果他需要錢，他可以打給我借錢，這並不困難！」

雷艾倫在新書中爆出不少昔日塞爾提克內幕，尤其針對隆多有著不少批評，除了爆料隆多自誇塞爾提克能拿2008年總冠軍都靠他1人，更曝光隆多曾經威脅綠衫軍高層把自己交易出去，這些內容被隆多看到，當然引爆他的怒氣。

「雷艾倫只是想要吸引關注，」隆多接受《波士頓環球報》採訪表示，「因為我的名字，這本書才被多次宣傳，所以我應該可以從中抽佣或是其他的，他的經紀團隊或許該連絡我才對，這本書唯一的爆點，就是提到我的時候。」

隆多認為雷艾倫會如此爆料，原因是雷艾倫感覺自己受傷了，「我不知道他是精神上的，還是經濟上的受傷，我就是我，我不想成為自己不想變成的樣子，我不會跟他說出同樣的話，我比他想像的更好，我對自己行為負責。」

皮爾斯先前舉辦球衣退役儀式，雷艾倫卻沒獲邀請到場，只好自己跑去打高爾夫球，隆多說：「我只想跟雷艾倫當面談談，上次聚會雖由我負責邀約，但其他人都說不讓他參加，我能怎麼做？我只是成為替罪羔羊罷了。」

(中時電子報)

MLB》無安打還吞2K！大谷翔平打… NBA》勇士菜鳥兩戰砍53分 竟不能…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。