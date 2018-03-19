NBA》怒批雷艾倫出書騙錢 隆多：沒錢找我借

2018年03月19日 09:56 中時電子報 黃及人

前傳奇射手雷艾倫最近出書「從外部看：我的人生和我愛的球賽」，書中披露自己與隆多之間恩怨，隆多19日公開回擊，強調艾倫只想吸引關注，出書無非就是想要賺錢，「如果他需要錢，他可以打給我借錢，這並不困難！」

雷艾倫在新書中爆出不少昔日塞爾提克內幕，尤其針對隆多有著不少批評，除了爆料隆多自誇塞爾提克能拿2008年總冠軍都靠他1人，更曝光隆多曾經威脅綠衫軍高層把自己交易出去，這些內容被隆多看到，當然引爆他的怒氣。

「雷艾倫只是想要吸引關注，」隆多接受《波士頓環球報》採訪表示，「因為我的名字，這本書才被多次宣傳，所以我應該可以從中抽佣或是其他的，他的經紀團隊或許該連絡我才對，這本書唯一的爆點，就是提到我的時候。」

隆多認為雷艾倫會如此爆料，原因是雷艾倫感覺自己受傷了，「我不知道他是精神上的，還是經濟上的受傷，我就是我，我不想成為自己不想變成的樣子，我不會跟他說出同樣的話，我比他想像的更好，我對自己行為負責。」

皮爾斯先前舉辦球衣退役儀式，雷艾倫卻沒獲邀請到場，只好自己跑去打高爾夫球，隆多說：「我只想跟雷艾倫當面談談，上次聚會雖由我負責邀約，但其他人都說不讓他參加，我能怎麼做？我只是成為替罪羔羊罷了。」

(中時電子報)