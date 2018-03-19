台灣民意基金會民調：賴揆滿意度增 從勞基法爭議脫困

2018年03月19日 09:59 工商 崔慈悌

台灣民意基金會今天公布最新民調，有五成三的民眾滿意行政院長賴清德的施政表現，三成二的人不滿意，與今年1月相比滿意度增加6個百分點，不滿意者減少4.6個百分點，顯示賴清德已從勞基法爭議脫困，重新獲得明顯過半數台灣人的支持與肯定。

台灣民意基金會今天召開記者會，公布最新民調，基金會董事長游盈隆表示，行政院長賴清德去年九月上任迄今已經半年，台灣人對賴清德整體施政表現的感覺為何？我們問：「行政院長賴清德上任已經半年。一般來講，您滿意或不滿意賴清德院長的整體施政表現？」

結果發現：10%非常滿意，43%還算滿意，22.6%不太滿意，9.1%非常不滿意，15.2%沒意見、不知道或拒答。換言之，在二十歲以上台灣成年人中，有五成三的人基本上滿意賴清德院長的施政表現，但有三成二的人不滿意。滿意的人比不滿意的人多出21個百分點。

若和2018年1月相比，2018年3月滿意行政院長賴清德整體施政表現的人增加6個百分點，不滿意的人減少了4.6個百分點。他說，這項發現顯示，賴清德已重新獲得明顯過半數台灣人的支持與肯定，而不滿意比例的同步下降，更增強了他的社會支持基礎。

進一步的交叉分析，有幾點發現值得注意：

第一，在年齡層方面，此刻的賴清德獲得每個年齡層(以五或十歲為一群組)多數或明顯過半數的支持，先前因「一例一休」勞基法修法導致的青壯年族群的強烈質疑和不滿，如今似乎已經雨過天青、煙消雲散了。

第二， 在主觀的社會階層方面，賴清德獲得社會各階層明顯過半數的肯定和支持，除了中上階層民眾以外；但即便如此，在中上階層民眾當中，也有四成七的人對他的表現感到滿意，但有四成一的人基本上不滿意。

第三， 在不同政黨支持者方面，民進黨支持者中有八成五的人基本上滿意他的表現，相對之下，國民黨支持者中只有三成五表示滿意，而中性選民則有四成五表示滿意。

第四， 在統獨立場上，獨派民眾有七成二基本上滿意他的表現，統派民眾中也有三成七肯定他，而現狀派民眾中則有四成九表示滿意。

(工商)