11年來最強訊號 外星人疑要接觸地球

2018年03月19日 10:18 中時電子報 楊幼蘭

來自遙遠銀河的神祕訊號可能是外星生命存在的跡象，天文學家2007年首度發現「快速電波爆發」（fast radio burst，FRB），如今研究人員察覺至今最強的3次。

據《科學觀察》網（Science Examiner）19日報導，科學家利用澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）的帕克斯射電望遠鏡（ Parkes Radio Telescope）追蹤「快速電波爆發」，先後在3月1日，9日與13日發現強烈訊號，而其中又以9日的最強。

而快速電波爆發短短一毫秒釋出的能量，超過太陽整天釋放的能量。

西維吉尼亞大學（West Virginia University）教授麥克洛琳（Maura McLaughlin）告訴《新科學家》（New Scientist）雜誌，「3月9日的爆發是我們至今所見過最亮的一次」。

帕克斯射電望遠鏡「突破傾聽」（Breakthrough Listen）專案科學家普萊斯（Danny Price）說，首先，這顯示爆發極為遙遠，可能在數十億計光年外，由於它存續的時間只有幾毫秒，稍縱即逝。但歷經這麼長的距離後，人還能清晰地看到，它們一定亮得不得了。

據英國《快報》（Express）報導，部份專家認為，它們就像星球爆炸般，是自然現象，可是也有科學家認為，這是外星人刻意向地球傳遞的訊號，還有專家認為，這是外星人往來星際所造成的。

(中時電子報)