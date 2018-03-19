民調：逾3成民眾正面看待大陸惠台 愈年輕反應愈好

2018年03月19日 10:26 工商 崔慈悌

大陸國台辦在228當天宣布惠台31項措施，台灣民意基金會今(19日)公布民調，41.9％民眾同意惠台措施是中共統戰花招，但也有30.1％的人正面看待。基金會董事長游盈隆表示，這意味即使這是中國軟硬兩手的統戰招式，仍然有三成的台灣人樂見其發生，且年紀越輕的人有正面反應的比例越高。

大陸國台辦在上個月228當天宣布所謂的「惠台31項措施」，引起各界關注，正反反應都有，蔡政府相關部會也嚴正以對。但台灣社會精確的整體民意反應為何？台灣民意基金會今天公布台灣人對大陸「惠台31項措施」的感覺

民調。

游盈隆表示，我們問：「國台辦最近推出惠台31項措施。有人說『那是中共統戰花招，對台灣沒有實質好處』，也有人說『那是中共善意行為，有助兩岸關係改善』，請問您的感覺是什麼？」

結果發現，有41.9%二十歲以上台灣成年人同意所謂「惠台31項措施」，乃「中共統戰花招，對台灣沒有實質好處」，但也有30.1%的人正面看待，認為那是「中共善意行為，有助兩岸關係改善」，28%沒意見、不知道、拒答。

他說，儘管目前在台灣對中國這項政策措施存疑的人較多，但仍有多達三成的人正面看待。這表示，即使這是中國軟硬兩手的統戰招式，仍然有三成的台灣人樂見其發生。後續效應委實不可掉以輕心。

近一步的分析至少有以下幾點值得注意：

第一，在年齡層方面，年紀越輕的人對所謂「惠台31項措施」有正面反應的比例越高，例如：在20-24歲的人當中，四成三認為那只是中共的統戰花招，但有四成的人覺得那是中共的善意行為；相對之下，在65歲以上的人當中，四成的人認為那是中共統戰花招，僅有一成八認為那是中共的善意行為。

第二， 在教育程度方面，教育程度愈高的人似乎對所謂「惠台31項措施」有較正面的解讀。例如，在所有大學及以上教育程度者中，四成二認為那只是中共統戰花招，但有近三成八認為那是中共善意的行為；相對之下，在小學及以下教育程度者中，三成五認為那是中共統戰花招，一成認為是中共善意行為。

第三， 在社會階層方面，中等階層和中上階層似乎對所謂「惠台31項措施」有較正面解讀，例如，中上階層有四成二認為那是那是中共統戰花招，但是有三成八認為那是中共善意的行為；相對之下，中下階層有四成二認為那是中共統戰花招，但只有三成認為那是中共善意的行為。

他說，整體來講，當台灣社會中有可觀的年輕人、高教育程度者、或中產以上階級的人對大陸這項「新對台措施」有正面反應的時候，這表示中共這次的統戰攻勢，某個程度而言，是成功的。蔡政府接下來將如何接招拆招，以及其成效如何？是後續觀察的重點。

(工商)