陸全國人大表決 韓正、孫春蘭、胡春華、劉鶴為國務院副總理

2018年03月19日 12:35 中時 楊家鑫

大陸十三屆全國人大會議今天(19)上午在北京舉行，表決通過大陸國務院相關人事。大陸新華社報導稱，表決通過的人事包括韓正、孫春蘭、胡春華、劉鶴為國務院副總理；魏鳳和、王勇、王毅、肖捷、趙克志為國務委員；王毅為外交部長，魏鳳和為國防部部長、易綱為中國人民銀行（大陸央行）行長等。

大陸十三屆全國人大一次會議第七次全體會議19日上午在北京舉行，表決大陸國務院相關人事，包括副總理、國務委員、秘書長、各部部長、各委員會主任、中國人民銀行行長等。

大陸新華社報導指出，經過投票表決，十三屆全國人大一次會議決定韓正、孫春蘭、胡春華、劉鶴為國務院副總理；魏鳳和、王勇、王毅、肖捷、趙克志同志為國務委員。

表決通過魏鳳和、王勇、王毅、肖捷、趙克志為國務委員。（陳柏廷／攝）

報導稱，同時，表決通過肖捷為國務院秘書長、王毅為外交部長、魏鳳和為國防部部長、何立峰為國家發展和改革委員會主任、趙克志為公安部部長、陳文清為國家安全部部長、鐘山為商務部部長、易綱為中國人民銀行行長、胡澤君為審計署審計長等。根據憲法規定，大陸國家主席習近平簽署主席令予以任命。

據悉，此前外界曾猜測劉鶴可能兼任大陸央行行長，然而卻是由目前擔任副行長的經濟學家易綱接任。易綱擁有美國教育背景，長期推動親市場改革。

(中時)