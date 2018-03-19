2018「蹲點‧台灣」開始報名

牙醫系蹲點學生在部落推廣口腔衛教。(中華電信基金會提供)

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中時電子報
綜合報導

許多大學生在暑假期間積極參與活動，充實生活經歷；中華電信基金會「蹲點‧台灣」活動讓大學生利用暑假到鄉下體驗生活，同時進行社區服務與記錄在地故事，今年預計共28組學生有機會前往全台各地蹲點生活，即日起全台大專青年兩人一組報名參加。

根據教育部統計資料，12至30歲青年志工服務人次逐年攀升，106年度有30多萬人次參與。「蹲點‧台灣」活動至今邁入第十年，報名組數亦屢創新高，2017年便有來自76校100多系所學生競逐25組錄取名額，僅約1成的錄取率，競爭非常激烈。今年則開放28組學生至社區蹲點，亦歡迎來台修讀學位的港、澳、陸籍、僑生或外國學生協同台灣學生組隊報名參加，線上報名至4月23日截止。

偏鄉普遍面臨青年人口外移、人口老化的問題，暑期青年參與偏鄉志工服務，則可為社區帶來青年活力與不同資源；而有別於一般的營隊活動，「蹲點‧台灣」讓學生藉由社區服務與紀錄片的拍攝來深入社區，以在地居民的角度生活與思考。2017年協助接待蹲點學生的社區居民看到大學生放下自我，成為社區一份子的過程，彰化芳苑鄉路上社區居民說「他們蹲的夠低，不管是務農的長輩或是社區孩子，都感受得到學生認真的陪伴」；而台南後壁鄉菁寮社區居民則回饋，蹲點學生的進駐「讓社區居民能夠與外地人有實質的互動，學生設計的課外活動也帶給學童新的視野」。

蹲點學生協助部落記錄傳統文化。(中華電信基金會提供)
蹲點學生帶長輩體驗手機APP功能。(中華電信基金會提供)

「蹲點‧台灣」活動由中華電信基金會與政治大學廣播電視學系共同主辦，參與活動的大學生於暑假期間至全台各地的社區與部落蹲點15天，用自身專長設計並實踐社區服務方案，同時以文字和影像記錄在地故事。十年來已有超過40校80系所的大專青年參與，走遍全台60多個鄉鎮角落，拍攝上百支在地故事紀錄片。

(中時電子報)

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