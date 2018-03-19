執政以來的新低 日本安倍內閣支持率大跌

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日本安倍內閣的支持率因政府賤賣國有地、財務省竄改公文事件大跌。《朝日新聞》的最新民調顯示，安倍内閣的支持率跌至31%，是日本首相安倍晉三第2次執政以來最低的1次。共同通信社的民調顯示，66.1%的日本民眾認為，此事安倍有責任。

《朝日新聞》的民調顯示，安倍內閣的支持率自前次(2月17、18日)的44%大跌至31%，不支持率則高達48%。有關竄改公文事件安倍首相是否有責任之提問，有42%的人認為「有很大的責任」，有40%的人認為「有某種程度的責任」，只有10%的人認為「沒什麼責任」，4%的人認為「完全沒責任」。

共同通信社17、18日所做的日本全國緊急電話民調顯示，安倍內閣的支持率較前次的調查下跌9.4%，跌至38.7%。不支持率也超過支持率，達48.2%。有關財務省竄改公文之事，有66.1%的受訪者認為「安倍首相有責任」，認為沒有責任者有25.8%。

針對副首相兼財務大臣麻生太郎的責任，有52.0%的受訪者認為「應該辭職」，40.4%的人認為「沒有必要辭職」。針對首相是否該下台之提問，有43.8%的人認為「首相應該下台」，有47.6%的人認為「無需下台」。

安倍去年2月在國會上明確表示，「與我和妻子有關的話，我就辭去首相和國會議員」，但首相夫人安倍昭惠的名字卻出現在被竄改、刪除的審批文件中。安倍政府指出，竄改公文事件的最終負責人應是剛辭職的前國稅廳長官佐川宣壽，但輿論卻質疑，沒有政治家的指示，官員怎可能專斷獨行地竄改公文呢？

有關昭惠是否該上國會說明，有65.3%的受訪者認為「有必要到國會說明」，有29.0%的人認為「沒有必要」。至於佐川是否應上國會說明，有83.5%的受訪者認為「有必要」，11.6%的人認為「沒有必要」。

共同社民調針對9月將舉行的自民黨總裁(黨魁)選舉指出，有25.4%的受訪者認為下屆黨魁適任人選是前幹事長石破茂，占25.4%，其次是筆頭(首席)副幹事長小泉進次郎占23.7%。今年2月的民調中居首位的安倍則跌至第3, 占21.7%。

(中時)

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