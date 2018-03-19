全台10大夜市排行 第3名居然負評爆量「貴又無聊」

2018年03月19日 10:26 中時電子報 簡怡欣 文／DailyView網路溫度計、編輯／

觀光局公布去年度台灣觀光旅館營運統計，外籍住宿旅客與平均房價皆呈現負成長。圖為台中逢甲夜市逛街人潮不如以往。（本報資料照片）

這半年多來台灣夜市新聞不斷，從天價滷味、倒閉潮，到夜市小吃入選第一本「台北米其林指南」，都讓夜市成為網友熱議話題。

DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》蒐集網友討論數據，製作百大口碑全台夜市排行榜，公布台灣北中南東各地區夜市近半年來（2017/09/16~2018/03/14）的網路聲量與網友真實心聲，讓你看看自己心中的夜市榜是否有遺漏的地方？

9、台南大東夜市

充滿美食的台南，當然一定要介紹一下在地人也驕傲的夜市！這時候就要念出台南人秒懂的咒語：「大大武花大武花！」就是在講知名的大東、武聖和花園夜市的神祕口訣啦！這次我們要介紹的是位在監理站旁邊、2000年創立的台南第二大夜市「大東」，這裡因為美食眾多，加上人潮沒有花園夜市壅擠，成為在地人更喜歡光顧的夜市。

綜觀半年來的討論聲量，今年1月中Anson TV旅遊生活頻道推出一部影片，引發許多媒體報導與網路討論，那就是用500元吃20道美食料理，證明了大東真的是CP值超高的夜市，網友看了紛紛表示超羨慕，還Tag朋友相約一起去逛街吃東西，成功提升了大東夜市的曝光度唷！

◎網路討論度高的名店：膳品香酥排骨、二師兄滷味

一窩蜂轉戰餐飲，有財經作家嘆「台灣窮到只剩小吃業」。(本報系資料照)

8、台北臨江街夜市（通化夜市）

深受北部人喜歡的臨江夜市，雖然佔地小巧卻有超多美食，衣服鞋子飾品的店家也是CP值爆高！尤其最近還有米其林必比豋美食的加持，讓它的知名度更提升了！

然而在2月時，有網友貼出汽車臨停停車場開價1小時100元的收費標準，認為太貴不合理，成為網友討論的爭執點之一，部分人認為的確對於開車族而言會有被坑的感覺，但有更多網友持不同意見，認為「過年期間都坐地起價，想省錢不想當怨大頭，就別出門吧。如果要出門，就得接受了」、「每次假日路過都一堆人在排隊，你不停還一堆人等著停呢」、「使用者付費啊！也沒有人逼你停這裡，覺得貴自己想辦法省錢啊」、「外面違停三分鐘900，這個9小時才900超便宜」。

◎網路討論度高的名店：冰火湯圓、梁記滷味

5、高雄六合觀光夜市

興起於1950年代初期的六合夜市，前身為大港埔夜市，它可是南台灣最早的行人徒步區國際級觀光夜市，可說是歷史悠久、最具代表性的夜市之一。身在美食大都高雄，六合夜市好吃的可多了！隨手一查都能找到達人推薦讓人口水直流的食物，不過相對的，因物價上漲與價格不透明的問題，也遭受到很多網友的批評撻伐。

近期六合夜市聲量爆棚的事件，就是前總統馬英九在今年跨年時南下六合夜市，一下車就受到許多攤商、民眾的歡迎，超多店家都請他在招牌簽名，現場簡直就像偶像明星召開簽名大會！原因很有趣，就是因為陸客超愛小馬哥，為了增添人氣和買氣，當天就因此出現了眾星拱月的畫面啦！

◎網路討論度高的名店：鄭老牌木瓜牛奶、六合夜市莊記海產粥

墾丁大街是許多觀光客必遊景點（本報系資料照/林和生攝）

3、屏東墾丁大街

網路評價當然有好有壞，不過既然要盤點台灣熱門夜市，一定少不了超級知名的墾丁大街，其實它在很多觀光客的眼中相當推薦，你我的朋友群裡也一定有很喜歡墾丁大街的那個人，不過這半年來負評直線飆升，被批為「貴又無聊」，你認同嗎？

到底墾丁大街哪邊得罪網友了？2017年12月中爆發的「滷味之亂」就是相當爭議的例子，一名網友在臉書貼出一盤920元的天價滷味，指名墾丁大街吳師傅滷味疑似獅子大開口，和店家在網路上爆發爭執，最後貼出發票自清沒有說謊，事件一出不僅讓網友瘋狂討論墾丁大街的物價不比以往，甚至還有「同樣價錢可以去沖繩V.S墾丁，你選哪個」的問答大賽。

當時國稅局上門突襲另一間滷味店漏開發票也成為焦點，大量的討論串使得該地的網路聲量爆增，負評同時也相當驚人，事後吳師傅滷味便在菜單上加上價目讓民眾參考，也稱有老顧客看到新聞回頭支持，後續效應正負都有。

◎網路討論度高的名店：吳師傅滷味、巷子內海鮮熱炒

(中時電子報)