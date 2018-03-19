侍酒師菁英賽 龍華科大學生游茹珺奪冠

2018年03月19日 10:39 中時 林志成

2018 AWI-TAIWAN 第六屆全國校際盃年輕侍酒師菁英賽決賽成績揭曉，龍華科大觀光系學生游茹珺，以優異表現榮獲冠軍。游茹珺聽到自己的名字幾乎不敢置信，眼淚不聽使喚流了下來，緊緊擁抱冠軍獎盃，一旁同學也興奮不已，感到與有榮焉。

台灣亞洲葡萄酒學會主辦的「2018 AWI-TAIWAN 第六屆全國校際盃年輕侍酒師菁英賽決賽」，邀請全球第60位國際侍酒大師 Master Sommelier-Mr. Darius Allyn在總決賽擔任總裁判長， 24位參賽選手必須在決賽第一回合中，以專業服務在5分鐘內完成侍酒服務。再由24位選手中，選出4位分數最高者晉級總決賽。

龍華科大學生游茹珺及任詠聖，在決賽中以專業自信及優雅的侍酒師服務態度，受到裁判們肯定晉級總決賽，與另外兩位選手一較高下。

總決賽過程是以國際級競賽模式，各以6分鐘時間完成氣泡酒與紅酒服務，並由總裁判長Mr. Darius Allyn全程以英文提問，比賽現場氣氛緊張，因為選手們事先都不知道評比內容，全靠隨機應變，考驗選手臨場反應與侍酒師應有之專業知識與餐酒搭配等服務技能。

完成服務後，4位選手還必須要再經過搶答考驗，而考官出題範圍廣闊，Mr. Darius Allyn全程以英文提問包括葡萄酒知識、種植、各國主要品種、產區等專業知識共10項問題，要選手推薦酒類和適合的餐點。

經過重重考驗，最後游茹珺榮獲冠軍、任詠聖奪得殿軍。聽到自己得冠軍，游茹珺簡直不敢置信。龍華科大觀光休閒系老師謝美婷表示，游茹珺比賽當天仍帶著傷口參賽且競賽過程中傷口還在流血，但最後仍勇奪冠軍，相當不容易。

「侍酒師」是高級餐廳及飯店裏頭，貼身幫客人服務、挑選酒類的專業服務人員，國際侍酒大師全球僅249位，全台擁有侍酒師專業證照的更不到百人，但薪水卻比一般服務生多2至3倍，因此許多餐飲科系學生都嚮往當專業侍酒師為榮。

(中時)