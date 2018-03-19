不同政黨喝的種類不同？藍營、綠營愛喝的是...

2018年03月19日 12:39 工商 崔慈悌

不同政黨背景的人是否喝酒的種類也不一樣？台灣民意基金會今天公布民調顯示，烈酒是民進黨人的最愛，葡萄酒是國民黨人的最愛，而啤酒則是時代力量支持者的最愛，中性選民則對這三類酒沒有太明顯的偏好差異。

台灣民意基金會今天針對台灣人飲酒的態度、習慣、偏好與模式公布調查，基金會董事長游盈隆表示，我們問：「喝酒在台灣社會是常見的。有人說：「適度飲酒，有益健康」，請問您同意或不同意？」結果發現：14%非常同意，51.2%還算同意，15.5%不太同意，16%一點也不同意，3.2%沒意見/不知道。

他說，換言之，在二十歲以上的成年人中，有六成五的人基本上同意「適度喝酒，有益健康」，同時，約三成二的人持保留的態度。這是否暗示台灣絕大多數的成年人並不排斥適量喝酒，值得做進一步的研究和討論。

至於台灣人究竟常不常喝酒？游盈隆表示，我們問：「在您個人日常生中，常不常喝酒？」結果發現：1.6%天天喝，3.4%經常喝，6.6%有時喝，42.3%偶而喝，45.8%從來不喝，0.2%拒答。

游盈隆表示，換言之，在台灣有五成四的成年人在日常生活中是會喝酒的，不論是天天喝、經常喝、有時喝或偶而喝，但也有四成六的人是從不喝酒的。

至於台灣民眾最常喝哪一類的酒？烈酒、葡萄酒或啤酒？結果發現：在五成四可能的飲酒人口中，30.8%最常喝葡萄酒（含水果酒），30.6%最常喝啤酒，29.4%最常喝烈酒，8.9%三種都喝，0.3%不知道。

游盈隆表示，換言之，在台灣，最常喝葡萄酒、啤酒或烈酒的人口比例非常接近，可以說是三分天下的局面。

從上述三題的交叉分析，游盈隆初步歸納出一些有趣的發現：

第一， 不同政黨背景的人是否喝酒的種類也不一樣？我們初步的研究發現如下：民進黨人方面，36.9%最常喝烈酒，29.4%最常喝葡萄酒，23.9%最常喝啤酒；國民黨人方面，37.7%最常喝葡萄酒，32.1%最常喝啤酒，23.1%最常喝葡萄酒；時代力量支持者方面，38.9%最常喝啤酒，28.6%最常喝烈酒，28%最常喝葡萄酒；至於，中性選民方面，對這三類酒似乎沒有太明顯的偏好差異。整體來講，烈酒是民進黨人的最愛，葡萄酒是國民黨人的最愛，而啤酒則是時代力量支持者的最愛。

第二， 不同社會階層背景的人，是否有不同飲酒的選擇？我們的發現是：最底層和最上層的最愛都是烈酒，但價格可能差很多；中下階層的最愛是啤酒，中產階級和中上階級的最愛則是葡萄酒。

第三， 從年齡層來看，啤酒是34歲以下年輕人的最愛(39.6%)，葡萄酒是35-54歲中年人的最愛(36%)，烈酒則是55歲以上年紀的人的最愛(44.6%)。

第四， 從性別來看，台灣男人最愛的是烈酒(37.4%)，其次是啤酒(33.8%)，第三是葡萄酒(17.2%)；女性方面，最愛的是葡萄酒（50.2%），第二是啤酒（26%），第三才是烈酒（18%）。

他說，根據美國蓋洛普2017類似調查結果，美國喝酒人口估計約在六成二左右，滴酒不沾的人大約有三成八；而我們的調查顯示，台灣成年人至少偶而會喝酒的人有五成四，從不喝酒的人有四成六。美國人喝酒的比例比台灣高8個百分點左右。

此外，根據上述調查，美國人最常喝的酒類是啤酒（40%），其次是葡萄酒（30%），第三是烈酒（26%），而台灣人則大約各佔百分之三十，另外還有近一成的人是三種都常喝。此外，在美國，教育程度越高、越富有的人，喝酒比例也越高，台灣也有類似狀況。

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(工商)