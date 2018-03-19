「旅行人猿」來搶鏡！超萌寶寶「茜」影來報喜

2018年03月19日 10:31 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

春暖花開，動物園喜訊連連！來熱帶雨林區看可愛的人人猿寶寶！還有「旅行人猿」超萌模樣呢！台北市立動物園亞洲熱帶雨林區「艾迪」和「香妞」堪稱人猿中的模範夫妻，在去年10月21日「香妞」順利產下一女「妞茜」，為人猿家族再度增添「猿」氣。

剛出生的「妞茜」面色紅潤且雙眼炯炯有神，是個健康寶寶，但為了讓「香妞」能安心哺育寶寶，保育員還是先安排母女倆在後場的獨立空間生活，隨著「妞茜」的成長、自主活動能力也逐漸增強，所以現在她的「茜」影連紅毛猩猩的戶外活動場都可以觀察到囉！

3月初開始保育員試著讓新生寶寶「妞茜」、姊姊「妞莉」和媽媽「香妞」一起到戶外活動場適應環境。（台北市立動物園提供）

動物園內俗稱紅毛猩猩的婆羅洲人猿，在去年10月下旬又多了一位新成員「妞茜」。有了五年前「香妞」產下女兒「妞莉」時因泌乳狀況不佳。

保育員得緊急採取「人工哺育」的經驗，這次「香妞」產下「妞茜」後，保育員更繃緊神經、密切注意媽媽與寶寶的互動狀況，所幸「香妞」此次生產後泌乳狀況良好，「妞茜」也順利吸吮到乳汁，在媽媽無微不至的照顧下，「妞茜」的精神與成長狀況始終良好，總算讓保育員能放下心中的大石頭。

3月初開始保育員試著讓新生寶寶「妞茜」、姊姊「妞莉」和媽媽「香妞」一起到戶外活動場適應環境，只見「妞茜」緊抓著爬上、爬下的媽媽，顯得有些緊張。

媽媽拿著桑葉吃的時候，「妞茜」也有樣學樣地往嘴裡塞。（台北市立動物園提供）

當媽媽拿著桑葉吃的時候，「妞茜」也跟著拿起葉子、有樣學樣地往嘴裡塞，模樣真是可愛極了呢！而搶鏡頭的姐姐「妞莉」，則不斷興奮地揮舞手中的葉子，想引起保育員的注意，有時把枝葉塞嘴裡、有時放背上，似乎想趕上時下流行的「旅行青蛙」，當起「旅行人猿」了呢！

近期只要天氣宜人，保育員就會讓「妞茜」跟著媽媽到戶外活動場，歡迎有興趣的民眾，前往紅毛猩猩戶外活動場一覽「茜」影囉！另外，三、四月每週四早上11:00-11:15在熱帶雨林區紅毛猩猩戶外活動場前，都會有精彩的Keeper’s Talk講述「紅毛猩猩"茜"影初現」，歡迎有興趣的民眾可以前往聆聽保育員分享「妞茜」的小趣事唷！

(中時電子報)

姊姊「妞莉」跟著媽媽一起學習照顧小寶寶。（台北市立動物園提供）