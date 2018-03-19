高麗菜盛產價崩　左鎮噶居寺訂購300箱分送弱勢民眾

2018年03月19日 10:36 中時 莊曜聰

高麗菜盛產價崩，產地收購價每公斤僅剩5、6元左右，僱工採收、裝箱運輸根本不符成本，左鎮噶瑪噶居寺向農民收購300箱高麗菜，分送弱勢民眾。（莊曜聰攝）

近期高麗菜價格崩盤，採收不符成本，農民欲哭無淚，不是開放民眾自由摘採就是全數耕鋤當肥料，不忍農民辛苦一季全數泡湯，左鎮噶瑪噶居寺洛本天津仁波切主動向新市區農民訂購三百箱高麗菜，並率領弟子到菜田內幫忙收菜，並請社會局將近4000顆的高麗菜分送給南市社福機構及各區弱勢者，為弱勢家庭加菜，落實愛物惜物精神。

陳姓農民在新市區種植近5公頃高麗菜田，他表示菜價在農曆春節前還維持一定水準，扣除種植、採收、運輸等成本，勉強能維持收益，但今年北農休市時間太過密集，加上氣候穩定蔬菜產量增加，無法消化的結果，就是價格大跌，目前每公斤收購價僅5到6元，連付採收工資都不夠，他大嘆農業政策不改，每年只能看到惡性循環。

洛本天津仁波切說，農民看天吃飯，用心種植好作物，卻因市場問題賠本甚至血本無歸，相當可惜，且可吃的食物成為肥料也暴殄天物，因此決定向農民採買分送給附近各區弱勢民眾，總計訂購300箱高麗菜，為弱勢家庭加菜，也降低農民損失。

洛本天津仁波切表示，高麗菜用途廣，除可清炒也能包餃子或醃製為泡菜，目前是盛產期，價格便宜且香甜好吃，希望民眾能多多購買，幫助農民也能吃到當季生鮮蔬菜，一舉多得。

(中時)