虎尾高中體育雙姝獲選世界中運國手

2018年03月19日 16:48 中時 許素惠

虎尾高中繁星成績亮眼，5人通過醫學系及牙醫系第一階段。（許素惠攝）

雲林虎尾高中體育班表現優異，摘下全國青年盃田徑總錦標賽高中女子組團體金牌，李欣容、朱育萱更獲選2018年世界中學生運動會田徑國手，將代表台灣出戰世界各國強手。該校文武皆捷，學測5人滿級分，日前繁星升學5人錄取第一階段醫學及牙醫系。

李欣容、朱育萱目前都是高二生，朱專長撐竿跳，最佳成績355公尺，畢業於彰化社頭國中，因為體育專才，特地跨縣市選讀虎尾高中。李專長300公尺障礙賽與5000公尺，此次比賽榮獲這兩項目雙金，畢業於縣內古坑東和國中。

李欣容、朱育萱獲選為2018年世界中學生運動會田徑國家代表隊，將於4月底前往摩洛哥出賽，為國爭光。

該校允文允武，數理資優班在導師周明鴻帶領下，今年學測王湘晴、吳婷茹、吳柏諺、許煌浚、王仁瑜5人拿下75滿級分，居全縣之冠，70級分以上共23人，60級分以上多達98人，成績再破歷屆紀錄。

上周繁星升學成績出爐，5人錄取醫學及牙醫系，李家維高醫牙醫系、張瑋哲中國醫藥大學牙醫系、吳婷茹通過台大醫學系第一階段、吳柏諺通過成大醫學系第一階段、王建勳長庚大學醫學系第一階段通過、許煌浚台大電機工程系、翁榆竣台大植物病理與微生物系，其他錄取清交及中字輩國立大學等共38人。

(中時)