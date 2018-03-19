台灣民眾對藍綠政黨冷感 顯示政黨根基淺薄

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台灣民眾對政黨冷感？台灣民意基金會今天公布民調，台灣人對今日完全執政的民進黨的感情溫度是47.11度，對國民黨的感情溫度是44.57度，顯示台灣政黨政治的根基仍然淺薄，政黨體系的穩定性仍面臨挑戰。

台灣民意基金會今天召開記者會，公布各項民調，基金會董事長游盈隆表示，我們問：「如果用0到100來表示對國內政黨的好感與反感，0表示最冷，最強烈的反感；而100表示最熱，最強烈的好感；50表示沒什麼感覺，既無好感也無反感。」請您用0到100之間的數字來表達您對民進黨的感覺。

結果發現：在二十歲以上的台灣成年人當中，有33.2%對民進黨有反感，31.1%既無好感也無反感，31%對民進黨是有好感的。

他說，整體來講，台灣人對今日完全執政的民進黨的感情溫度是47.11度，低於50度，是一個偏冷的溫度，也是一個清晰的警訊。為什麼對完全執政的民進黨，台灣人卻吝於伸出溫暖的雙手，更別說是熱情的擁抱，為什麼？民進黨應好好研究，好好反省，好好檢討。

在國民黨方面，台灣民意基金會也問了同樣的問題：「如果用0到100來表示對國內政黨的好感與反感，0表示最冷，最強烈的反感；而100表示最熱，最強烈的好感；50表示沒什麼感覺，既無好感也無反感。」請您用0到100之間的數字來表達您對國民黨的感覺。

結果發現：在二十歲以上的台灣成年人當中，有33.2%的人對國民黨有反感，40.9%對國民黨沒有感覺，20.1%對國民黨有好感，5.8%不知道。整體來講，台灣人對今日在野的國民黨的感情溫度是44.57度，是一個更偏冷的溫度，一個更清晰的警訊。

他說，若和民進黨的感情溫度做比較，台灣人對國民黨的政黨感情溫度比民進黨低2.51度；從另一個方面看，台灣人對民進黨有好感的人有三成一，但對國民黨有好感的人卻只有兩成，兩黨相差11個百分點，算是一個很顯著的差別。

游盈隆表示，不論是民進黨三成一的好感比例，或是國民黨兩成的好感比例，都不是值得慶幸的數字。這對比美國民主黨及共和黨的例子就更清楚了。自1978年到2012年，美國選民對民主黨的政黨感情最高63度，最低51度，都在溫暖正面的一邊；另一方面，美國選民對共和黨的政黨感情最高59度，最低44度，除2008與2012兩次低於50之外，其他也都在50度以上。

對比之下，台灣人對民進黨與國民黨這兩個主要政黨的感情溫度都在50度以下，他說，這顯示台灣政黨政治的根基仍然淺薄，政黨體系的穩定性仍面臨挑戰。台灣政黨政治的根基近年來似乎有鬆動的跡象，中性選民急速擴增，且很多時候都超出四成以上，這表示民進黨、國民黨與時代力量的社會認同都同步下滑。

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