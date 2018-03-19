台灣還有救？他嘆政治遺老仍以舊思維垂死掙扎

2018年03月19日 11:00 中時電子報 謝雅柔

前國民黨立委孫大千稍早在臉書指出，台灣已經「進化」到一個嶄新的時代，可惜大部分的「政治遺老」仍然以舊思維在垂死掙扎著，他也舉出五個案例，並表示這或許有助於現今的傳統政客了解一下年輕新興世代的「眉角」，也可以儘早完成「軟體升級」的過程。

孫大千首先指出，「力拱誰」和「勸進誰」絕對是害人最好的方法。他說在標榜直接和坦白的時代搞麼欲拒還迎或眾望所歸的老戲碼，絕對是死路一條。二、「卡誰」就是「捧紅誰」最快的過程。在這個充滿壓力和挫折的時代，霸凌和打壓是許多年輕世代在職場的共同經驗，所以，他們對於遭受「修理」的弱勢，更能夠感同身受。

至於第三個案例，孫大千說別再口口聲聲說，要「找青年人來了解一下」。她說大家活在同一個時代，呼吸相同的空氣，就應該可以體會、感覺，「所以，呂副總統的那番談話其實是自曝其短了」。四、經費預算的使用必須要合理和透明。

最後，孫大千認為，「統獨意識」已經完全退場了。他說在這個面對全球化的激烈競爭的時代，年輕世代辛苦掙扎的在把握機會，尋找出路，突破重圍。他們已經可以冷靜地把中國大陸視為全球舞台的一部分，理性地去評估發展的可能和空間。「這正足以解釋，為什麼中國大陸的『31項措施』在民進黨的全面抹黑和唱衰下，仍舊可以得到新興世代極高比例的認同」。

(中時電子報)