教育新南向 泰國技職官員首次來台培訓

2018年03月19日 10:54 中時 林志成

政府推動新南向，泰國教育部技職教育署高階官員18人來台參加技職教育的培訓課程，這是首度有泰國技職教育高階官員組團來台培訓10天，他們對於台灣技職教育體系與產學合作留下深刻印象，未來將選派更多技職教育的教師來台研習。

這次來台的泰國官員，除來自培力發展局外，還有資訊教育局、私立技職教育局、合作局、工業與社區教育局、計劃局與雙軌教育局等單位代表，我教育部國際司畢祖安司長接待訪團時，表達將投注更多資源去推動臺泰雙邊教育合作。

這次培訓課程包括「台灣技職教育體系與各級學制介紹」、「數位化學習應用於技職教育」、「台灣技職教育之產學合作模式」、「技職教育評鑑制度」、「技職教育實習場所安全管理」、「STEAM 動手做體驗活動」、「台灣技職教育課程發展」及「生技教育」等多元豐富的內容。

率團參訓的泰國技職署培力發展局局長辛思望表示，台灣推動新南向政策讓東南亞各國有機會充分瞭解台灣教育優質環境，他發現台灣對於技職教育不只在經費上的挹注，更有高效率的行政工作、產學界密切的結合等，未來盼選派更多技職教師來台研習。

除課堂講授外，學員也參訪台北市大安高工、台北市士林高商與台北城市科技大學等，面對面與學生對談，深入瞭解課程規畫、設備採購與上課實做情形等，認識我國技專校院與技術型高中的發展。

泰國技職教育署主要任務在依據泰國勞動力市場和國民經濟增長的需求來制定泰國技職教育及培訓政策，並在泰國各地設置技職學院。該署經常與高教署合作解決泰國教師人力短缺的問題，同時開設教師專業課程，學生修畢專業教學證照課程後可申請教師證書。

此次培訓課程是教育部新南向假日學校計畫項目，泰國官方派員培訓對拓展臺泰雙邊技職教育各層面的交流助益甚大，顯示教育部針對各國發展所需，以互惠方式務實推動新南向政策，獲得初步迴響。

(中時)