「森永黑糖牛奶糖」鈉含量標示不實 逾9萬包流入市面

2018年03月19日 10:55 中時 柯伶穎

知名品牌森永出包！台北市衛生局抽驗台灣森永販售的「森永黑糖牛奶糖」，結果發現鈉含量標示不實。北市府參議兼代食品藥物管理科長王明理指出，該產品鈉含量每100公克有36.2毫克，但外包裝卻標示每100公克只有20毫克的鈉含量，經調查已有9萬500包流入市面，目前已下架8790包。

香港食物安全中心3月初公布台灣製的「森永黑糖牛奶糖」涉標示不實。王明理說明，衛生局3月7日至北投工廠抽驗「台灣森永製製菓股份有限公司」販售的「森永黑糖牛奶糖」，檢驗結果鈉含量每100公克含36.2毫克，依照台灣營養標示「鈉含量誤差允許範圍≤標示值之120％」，判定外包裝營養標示值「每100克含20毫克」已涉及標示不實。

對此，森永也坦承產品是20年前食品開發時計算結果標示，未曾更正，台北市衛生局依違反《食品安全衛生管理法》第28條第1項規定，已裁處新台幣4萬元罰鍰，並要求不限批號全面下架回收，且暫時停產。而森永也已提出消費者補償方案，自即日起可憑產品或購買憑證至該公司辦理退貨或退費。

王明理解釋，依照台灣每日熱量及營養素建議參考值，在「鈉總攝取量」方面，3歲以下的幼兒每天是1200毫克，成人是2000毫克，以該產品每100公克有36.2毫克來計算，等於幼兒要吃到30包、成人要吃到50包才會超標，民眾無須過度恐慌。

(中時)