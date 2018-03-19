嘉市追加減預算會議 通過8億9千萬元

嘉義市議會19日上午舉辦第1次追加減預算會議，會中廖天隆（右）和郭明賓（左）一度表達不滿意見。（呂妍庭攝）

友善列印
中時
嘉義市議會19日上午舉辦第1次追加減預算會議，最後市府遭刪3000多萬，議員王美惠無奈說「舉手、舉腳也贏不了」。（呂妍庭攝）
嘉義市議會上午舉辦第1次追加減預算會議，由財政小組召集人議員吳上明主持。（呂妍庭攝）

嘉義市政府107年度預算遭議會刪減6.08億，市府提追加減預算包括中央補助款共9億3129萬3000元，因上周16日議會會前會已擬出審議原則，19日上午第1次追加減預算會議，議會仍維持全刪及部分刪除預算不再審議，保留科目的項目按原預算全過原則，唯一例外是八掌溪人行景觀橋工程土地用地費6000萬元闖關成功，最後通過8億9646萬1000元，小刪3456萬2000元。

嘉義市議會上午舉辦第1次追加減預算會議，由財政小組召集人議員吳上明主持，會中議員陳幸枝特別針對忠孝路346計畫要求建設處長李國榮加以說明，李國榮指出，因土地屬國有財產署所有，10棟28戶將規畫成清創中心，全部徵收要2800萬元，雖有中央補助，但市府仍有配合款，且每年要付租金，陳幸枝認為不合理，附帶決議要求除非國產署無償撥用土地，否則這筆預算不能動用。

會議中議員蔡文旭要求衛生局和智慧科技處針對預算加以說明，馬上引起廖天隆和郭明賓反彈，指已有會前會，再說明就要逐條審查，蔡文旭也反駁，這是他的時間，「大家在干擾什麼？」，雖最後兩局處如願說明，但大會仍維持會前會原則，另因多位議員提到身障團體百萬預算應保留，吳上明當場裁定大會保留發言權。

這場第1次追加減預算，最後通過8億9646萬1000元，小刪3500萬元，市府雖表示很感謝議會的支持，但也說3000多萬預算裡有很多急需辦理的業務項目，會再跟議會好好溝通。對上午的預算審查結果，議員王美惠、蔡文旭雖有不滿，卻顯得無奈，王美惠甚至說，「舉手、舉腳也贏不了」。

(中時)

台灣還有救？他嘆政治遺老仍以舊… 鍾小平騎單車一日遊北市 回顧「…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。