嘉市追加減預算會議 通過8億9千萬元

2018年03月19日 11:41 中時 呂妍庭

嘉義市議會19日上午舉辦第1次追加減預算會議，最後市府遭刪3000多萬，議員王美惠無奈說「舉手、舉腳也贏不了」。（呂妍庭攝）

嘉義市議會上午舉辦第1次追加減預算會議，由財政小組召集人議員吳上明主持。（呂妍庭攝）

嘉義市政府107年度預算遭議會刪減6.08億，市府提追加減預算包括中央補助款共9億3129萬3000元，因上周16日議會會前會已擬出審議原則，19日上午第1次追加減預算會議，議會仍維持全刪及部分刪除預算不再審議，保留科目的項目按原預算全過原則，唯一例外是八掌溪人行景觀橋工程土地用地費6000萬元闖關成功，最後通過8億9646萬1000元，小刪3456萬2000元。

嘉義市議會上午舉辦第1次追加減預算會議，由財政小組召集人議員吳上明主持，會中議員陳幸枝特別針對忠孝路346計畫要求建設處長李國榮加以說明，李國榮指出，因土地屬國有財產署所有，10棟28戶將規畫成清創中心，全部徵收要2800萬元，雖有中央補助，但市府仍有配合款，且每年要付租金，陳幸枝認為不合理，附帶決議要求除非國產署無償撥用土地，否則這筆預算不能動用。

會議中議員蔡文旭要求衛生局和智慧科技處針對預算加以說明，馬上引起廖天隆和郭明賓反彈，指已有會前會，再說明就要逐條審查，蔡文旭也反駁，這是他的時間，「大家在干擾什麼？」，雖最後兩局處如願說明，但大會仍維持會前會原則，另因多位議員提到身障團體百萬預算應保留，吳上明當場裁定大會保留發言權。

這場第1次追加減預算，最後通過8億9646萬1000元，小刪3500萬元，市府雖表示很感謝議會的支持，但也說3000多萬預算裡有很多急需辦理的業務項目，會再跟議會好好溝通。對上午的預算審查結果，議員王美惠、蔡文旭雖有不滿，卻顯得無奈，王美惠甚至說，「舉手、舉腳也贏不了」。

(中時)