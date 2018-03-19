到桃園非吃不可 20家在地人狂推的「口袋名單」

2018年03月19日 11:09 中時電子報 簡怡欣 文／DailyView網路溫度計、編輯／

桃園20大超讚美食店。(圖/網路溫度計)

桃園20大超讚美食店。(圖/網路溫度計)

沒吃過，別說桃園是「美食沙漠」！曾被網友封為「美食沙漠」的桃園，其實隱藏著許多巷弄美食。傳承好味道的傳統小吃、網美最愛的打卡咖啡店、限量的排隊美食等等，這些在地人狂推的「口袋名單」到桃園非吃不可！尤其中壢地區的新餐廳一間一間的開，講求的不再只是好吃就夠，視覺上更是一大享受！

今日DailyView網路溫度計透過《KEYPO網路大數據》從2017年2月26日到2018年2月25日間觀察網友在臉書討論、PTT與各新聞媒體、討論區的留言，統整出「桃園超人氣美食」，看完就立刻衝了！

NO.19 老賊壽司

老賊壽司位於中壢火車站附近，壽司的口味相當多變，不僅有大家熟知的肉鬆、豆皮，甚至還有咖哩、山藥、百香等特殊的口味，非常勇於研發，總共有30多種口味任君挑選。

壽司不僅好吃，價格也相當平易近人，因此常常湧入大批排隊人潮。但老闆對於壽司的食材可一點也不馬虎，每天準時4點鐘開始準備，以新鮮的溫熱壽司飯製作，吃起來又香又Q彈，有別於一般傳統冷硬的壽司飯，也難怪無論是婆媽、學生還是上班族，通通都在隊伍當中！

地址：桃園市桃園區中正路328號

電話：(03)336-0935

營業時間：06:00-20:00

NO.16 佳樂蛋糕

位於桃園火車站附近的佳樂蛋糕已經有30多年的歷史，每每去買蛋糕，店裡的客人從不曾間斷，尤其到了草莓季，最搶手的「草莓波士頓派」，鬆軟綿密的蛋糕，中間夾著酸酸甜甜的草莓，再搭配不甜膩的輕柔鮮奶油，口感、口味達到最高境界，甚至要好幾天前預訂才會有貨。

另外，佳樂蛋糕最經典的原味波士頓派也是超人氣商品！蛋糕表面用奶粉取代糖粉，細緻的海綿蛋糕搭配清爽不膩的進口鮮奶油，每一口都是一種享受，讓不少死忠的愛好者從小吃到大！

地址：桃園市桃園區民生路124號

電話：(03)333-5339

營業時間：08:00-22:00

NO.14 Piepai Cafe

桃園超火紅的咖啡店「Piepai Cafe」，整片透明的落地窗搭配白色的招牌，呈現簡單俐落的質感，溫馨的暖色光線，搭配白色系的桌椅，更顯得乾淨清晰，每個角落都能感受到店家的用心，也難怪能成為熱門打卡餐廳。

店裡有提供西式餐點、甜點、沙拉，其中最受歡迎的就是「彩虹生乳酪蛋糕」！一層又一層粉嫩的夢幻色彩，讓許多少女為之瘋狂，但可別以為它只有漂亮的外表！這款生乳酪蛋糕是檸檬口味的，酸酸甜甜吃起來一點也不膩，綿密的檸檬輕乳酪搭配酥脆扎實的餅乾基底，不僅清爽且還很合拍！

地址：桃園市中壢區莒光路89號

電話：(03)416-2546

營業時間：12:00-21:00

NO.17 暖食涼品

隱藏於中壢巷弄中的「暖食涼品」是許多人夏天必備的口袋名單！招牌商品「富士山腳下」，清澈的刨冰淋上藍柑橘的糖漿，最後淋上濃稠的香草冰淇淋和手工特製煉乳，彷彿富士山上的皚皚白雪。甜甜的煉乳又濃又香，搭配清爽的法國藍柑橘，微微酸甜的滋味對於夏天來說也非常清爽，在視覺上也是一大享受！

另外，「水玉點點」是季節性的每日限量商品！每一份都用掉半顆的哈密瓜，將果肉挖成一球球，搭配清爽的刨冰，擺上一顆香草冰淇淋，最後再淋上香甜的煉乳，粗細剛好的刨冰與綿密的哈密瓜簡直就是絕配！

地址：桃園市桃園區民富三街48號

電話：(03)337-0300

營業時間：13:00-19:00

NO.11 台灣農家菜

台灣農家菜最著名的就是超級浮誇的「蒸籠宴」，特製的超大蒸籠直徑長達2公尺，要把蒸籠掀起還需要出動鋼索，開籠那一瞬間每每都能博得全場驚呼。蒸籠裡頭放了滿滿30多種食材，甚至還有生蠔、大文蛤、鮑魚、龍蝦、螃蟹，應有盡有，分量上也毫不手軟！

超彭派的蒸籠宴，儘管揪20個人一起吃也吃不完，海鮮也全都是店家一早買回來的食材，不只視覺上吸睛，味覺上也是一大享受！不僅如此，整個包廂裝飾成古代的宮廷風，相當喜氣，來到這裡用餐，還可以大玩cosplay，店家有提供清朝宮廷風的服裝，滿足你的變裝夢！

地址：桃園市大園區中正東路310號

電話：(03)386-1839

營業時間：10:00-14:00；17:00-22:00

NO.6 第三航廈機場咖啡

第三航廈機場咖啡離桃園機場很近，因此最大的賣點就是能邊喝咖啡邊欣賞起飛的飛機，是約會、溜小孩的好地點。藍天白雲、翠綠的草地，再搭配地中海風的藍白建築，也有不少人來這裡拍婚紗，超級浪漫！

店裡主要提供一些簡單的點心、鬆餅。餐點的價格大多平易近人，且還有提供WIFI。其中最受歡迎的餐點就是「招牌麻吉鬆餅」，酥脆鬆軟的鬆餅裡包著Q彈的麻糬，多層次的口感吃起來超特別，就算不沾醬料、鮮奶油也很好吃，再配個咖啡、水果茶簡直就是超完美的下午茶！

地址：桃園市大園區埔心里海豐坡15鄰6-3號

電話：(03)381-9969

營業時間：平日15:00-00:00／假日10:00-00:00

NO.6 長腿食驗室

明亮的採光與木質風格的環境，再配上乾燥花的點綴，隨便拍都能拍出「文青感」。還有一大面白色的牆，牆上整齊陳列著錐形瓶，瓶子裡裝著七彩的細沙，看上去就彷彿真的踏進實驗室裡一樣。

餐點有分吐司、冰品及飲品，還有最受歡迎的抹茶系列！清爽的刨冰加上蜜紅豆、白玉，最後放上一球自製的抹茶冰淇淋，這是夏天最熱賣的「宇治金時」日式刨冰。最特別的是，餐盤上還有兩杯用燒杯裝的煉乳及抹茶醬，就像來到實驗室做實驗一樣。若不想吃冰，也可以點「白玉抹茶厚片」，酥脆的吐司搭配Q彈的白玉，濃濃的抹茶香在嘴裡化開，好吃到沒話說！

地址：桃園市安慶街98號

電話：03-3026062

營業時間：09:00-18:00

NO.3 日青方好

「日青方好」是一間花藝結合咖啡廳的甜點店，不僅可以在店裡享用甜點下午茶，甚至還有提供花藝設計的教學。店裡純白的風格，再以浪漫的花草點綴，讓人看了少女心大噴發，尤其2樓的天花板有滿滿鮮豔的乾燥花，甚至店家還準備花圈要讓客人拍照，讓它因此成為近年來IG超熱門的打卡景點。

日青方好的甜點是每日限量，所以太晚來恐怕就要跟甜點擦肩而過了。店裡有許多精緻的甜點，且選定後，店員會將你的蛋糕設計擺盤，怎麼拍都像是雜誌封面，尤其超夢幻的「玫瑰氣泡飲」，上頭有一隻北極熊的冰塊，裡頭還加入了新鮮的玫瑰花瓣點綴，簡直就是公主系飲品！

地址：桃園市桃園區大興路118號

電話：(03)358-1797

營業時間：11:00-20:00

NO.2 Bistro181

Bistro181是一間複合式餐廳，一樓是烘焙坊，二樓則是法式餐廳，木質的裝潢讓店裡看起來格外有溫度，也特別舒適。Bistro181走的是天然、健康路線，就連麵包中添加的也是法國麵粉及天然酵母菌等食材，對於健康來說不會有太大的負擔。

最別的是他們的「烤全雞麵包」！整個大麵包外看起來非常扎實，也能隱約看出一支全雞的模樣。將麵包對半切後，烤雞的湯汁緩緩流下來，雞肉中還夾有番茄、青椒、洋蔥、黑橄欖等等，酥脆的麵包搭配鮮嫩的烤雞，一進到嘴裡，整個濃郁香氣瞬間擴散，令人回味無窮。

地址：桃園市龜山區山鶯路181號

電話：(03)350-8333

營業時間：11:30-21:30

NO.1 有食候。紅豆

有時候。紅豆堪稱是桃園最夯的人氣打卡店！一進門高挑明亮的空間就令人感到放鬆，天花板上還有乾燥花做裝飾，整個少女心瞬間噴發！

店裡鹹食、甜食都有，尤其冬天最熱門的就是「抹茶草莓烤土司」，厚片吐司被烤得外酥內嫩，接著塗上一層厚厚的抹茶醬，最後鋪上切片的草莓和一球香草冰淇淋。微甜的冰淇淋綜合了略帶苦味的抹茶，再搭配酸酸甜甜的草莓，不僅拍照起來好看，味覺上多層次的口感也令人相當驚艷！

地址：桃園市桃園區同德十街5號

電話：(03)301-9951

營業時間：12:00-22:00

(中時電子報)