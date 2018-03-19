台中囝仔「金」讚！排球勇奪3金1銀

2018年03月19日 12:53 中時 盧金足

台中市長林佳龍表示，台中的4支球隊在比賽時發揮團隊精神，遇到超級強隊，奮戰堅持到底創佳績，「台中的孩子太棒了！」（盧金足攝）

金厲害啦！台中市豐原高商男排、東山高中女排雙雙奪冠、雙十國中女排摘金、潭秀國中男排也勇奪亞軍，4支國高中排球隊摘金又奪銀，台中市長林佳龍19日在市政會議稱讚「台中的孩子太棒了！」在場觀賽時每一球都牽引著呼吸，發揮團隊精神，球隊凱旋回台中時，除了表揚之外，慶祝方式也可以安排請球員享受牛排大餐。

「每一球都牽引著呼吸！」林佳龍表示，從這次的競賽過程，可以知道學生的球賽，看球賽的人超乎的多，所以觀賽的人不只職業，同年齡的球迷也有運動明星，台中的球隊在比賽時發揮團隊精神，遇到超級強隊奮戰精神，堅持到底，令人佩服。

林佳龍說，4支國高中排球隊勇奪3金1銀，和目前花博形象廣告的精神一樣，花農拿著指揮棒在花園指揮百花盛放，就像交響樂合奏，奏出美妙音樂。

豐原高商男排在106學年度高中甲級排球聯賽（HVL），成績一度0比2絕對劣勢，最後連下3成，順利奪冠，完成史無前例5連霸；東山女排也勇奪冠軍連莊。加上國中組（JHVL）雙十女排摘金、潭秀男排亞軍，台中市共抱回3金1銀。

林佳龍昨晚也在臉書恭喜，稱讚「台中的孩子太棒了！」2支男女高中排球隊都展現高度的奮戰精神，其中，東山女排在隊員陳昱潔4強賽受傷的情況下，團隊默契仍絕佳發揮，精彩進攻，壓倒性擊敗對手贏得勝利。

「不放棄的精神，拿下5連霸絕非偶然！」林佳龍強調，豐商男排更不簡單，在前2局落後的劣勢下，扛住高壓，連贏3局逆轉勝。

林佳龍說，除2支高中隊，國中組雙十女排獲得冠軍，創下4連霸紀錄；潭秀國中男排也拿下亞軍，今年台中市共勇奪3座冠軍與1座亞軍，戰績輝煌，豎起大拇指稱讚「大家都是最棒的！」

(中時)