台中囝仔「金」讚！排球勇奪3金1銀

5連霸「豐」王！豐原高商男排在106學年度高中甲級排球聯賽（HVL）奪冠，完成史無前例5連霸。（圖／台中市府提供）

友善列印
中時
台中市長林佳龍表示，台中的4支球隊在比賽時發揮團隊精神，遇到超級強隊，奮戰堅持到底創佳績，「台中的孩子太棒了！」（盧金足攝）

金厲害啦！台中市豐原高商男排、東山高中女排雙雙奪冠、雙十國中女排摘金、潭秀國中男排也勇奪亞軍，4支國高中排球隊摘金又奪銀，台中市長林佳龍19日在市政會議稱讚「台中的孩子太棒了！」在場觀賽時每一球都牽引著呼吸，發揮團隊精神，球隊凱旋回台中時，除了表揚之外，慶祝方式也可以安排請球員享受牛排大餐。

「每一球都牽引著呼吸！」林佳龍表示，從這次的競賽過程，可以知道學生的球賽，看球賽的人超乎的多，所以觀賽的人不只職業，同年齡的球迷也有運動明星，台中的球隊在比賽時發揮團隊精神，遇到超級強隊奮戰精神，堅持到底，令人佩服。

林佳龍說，4支國高中排球隊勇奪3金1銀，和目前花博形象廣告的精神一樣，花農拿著指揮棒在花園指揮百花盛放，就像交響樂合奏，奏出美妙音樂。

豐原高商男排在106學年度高中甲級排球聯賽（HVL），成績一度0比2絕對劣勢，最後連下3成，順利奪冠，完成史無前例5連霸；東山女排也勇奪冠軍連莊。加上國中組（JHVL）雙十女排摘金、潭秀男排亞軍，台中市共抱回3金1銀。

林佳龍昨晚也在臉書恭喜，稱讚「台中的孩子太棒了！」2支男女高中排球隊都展現高度的奮戰精神，其中，東山女排在隊員陳昱潔4強賽受傷的情況下，團隊默契仍絕佳發揮，精彩進攻，壓倒性擊敗對手贏得勝利。

「不放棄的精神，拿下5連霸絕非偶然！」林佳龍強調，豐商男排更不簡單，在前2局落後的劣勢下，扛住高壓，連贏3局逆轉勝。

林佳龍說，除2支高中隊，國中組雙十女排獲得冠軍，創下4連霸紀錄；潭秀國中男排也拿下亞軍，今年台中市共勇奪3座冠軍與1座亞軍，戰績輝煌，豎起大拇指稱讚「大家都是最棒的！」

(中時)

NBA》勇士菜鳥兩戰砍53分 竟不能… NCAA》灰姑娘謝幕！柯瑞大方贈靴…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。