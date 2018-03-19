鍾小平騎單車一日遊北市 回顧「柯P荒政」

2018年03月19日 11:13 中時 張立勳

國民黨台北市長擬參選人、市議員鍾小平19日展開「平平帶著柯P去旅行」單車遊台北，他早上從台北市政府出發，騎單車透過臉書直播帶大家回顧台北市長柯文哲3年多來的「柯P荒政」，國民黨副主席郝龍斌也到場為鍾加油，給予鍾小平高度肯定與祝福。

日前鍾小平挑戰「一日雙城」，贏過台北市長柯文哲紀錄42分鐘，鍾小平說，柯文哲一日雙城時是大順風，他沒有辜負黨員期待，在一日雙城展現參選市長的毅力和決心，有使命感要把台北市救起來，因為這3年來，柯文哲真的荒唐，把台北市搞得生靈塗炭，他沒有辦法想像台北市在馬、郝市府建構那麼好的城市後，現在城市競爭力掉到全球第43名，變成三流城市，馬郝建立下來的基礎全面毀壞殆盡。

鍾小平今天早上騎腳踏車走訪大巨蛋、堤頂大道、北藝中心、艋舺公園和美河市等5個地點，要透過臉書直播幫郝龍斌平反汙衊外，也要談柯文哲的亂政、荒政。

郝龍斌說，鍾小平單車遊台北宣導理念、政策，鍾是很有戰力的議員，在市議會對市政針砭針針見血，更重要的是鍾是運動員出身，愈挫愈奮，一日雙城比柯少42分鐘，充份展現出體力做市長候選人已沒有問題，重點是要對全體市民提出對北市的願景、政策和看法，讓台北市更好。

郝龍斌給予鍾小平高度肯定與祝福，他說，此次國民黨台北市長初選，除了鍾，還有前立委丁守中、孫大千、張顯耀一起參選，充份顯現柯文哲做的不好，應該要換人做做看，鍾小平單車遊的第一站大巨蛋，到現在為止柯市府都未說清楚，台北市為什麼要勒令停工，且在這幾年內地底做了什麼改變，最近又偷偷復工，不只是大巨蛋，北部流行音樂中心、北藝中心工程都嚴重延宕，他如果沒記錯的話，北藝應該在他卸任後6個月內要完工，如今卻還沒完工，現在的行政效率是很差的。

郝龍斌說，對國民黨來講，台北市長初選經過民主程序，產生最強候選人，大家團結一致，有光復首都的勇氣、決心和希望。

對於柯文哲尋求國民黨立委王金平支持，郝龍斌說，如果大家都知道這是柯的選舉策略，過去和綠密切合作，綠現在不滿意，轉向藍的討好，沒有理念、政策不是一個政治人物該做的事，相信選民眼睛是雪亮的，不要低估台北市民的水準跟政治判斷。

(中時)