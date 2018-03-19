哪招？參選北市長變快閃 韓國瑜親口揭原因

2018年03月19日 11:05 中時 林宏聰

韓國瑜強調，在北市長初選領表是希望藉由強烈動作，爭取中央關心，調撥資源給高雄黨部。（王錦河攝）

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜（如圖）日前北上領表參選台北市長又撤銷震驚政壇，韓國瑜19日在高雄市黨部召開記者會一度哽咽強調，領表是以強烈動作向黨中央表示高雄需要資源，「不要滿漢全席，但總不能沒滷肉飯」。（王錦河攝）

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜（中）日前北上領表參選台北市長又撤銷震驚政壇，韓國瑜19日在高雄市黨部召開記者會後，黨員們趨前簇擁為他送暖。（王錦河攝）

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜是代表藍軍參選高雄市長呼聲最高人選，16日卻突然領表參加台北市長初選，約10分鐘後又撤銷，震驚政壇。對此，韓國瑜19日上午正式開記者會說明，他強調，領表是以強烈動作，向黨中央表示高雄需要資源，「我們不要滿漢全席，但總不能沒有一碗滷肉飯」，第一時間有向黨主席吳敦義報告，也獲得黨中央善意回應；不過他強調，現階段還有議員初選要忙，是否參選高雄市長，要等3月底、4月初對外公布。

韓國瑜10點先在黨部門口張貼市議員初選辦法公告，號召有志之士報名參選，並預告他10點半將正式舉辦記者會，說明他16日在台北市長初選領表始末；韓國瑜準時進入會場，支持者高喊「韓國瑜加油」、「國民黨加油」，議會總召許崑源、書記長陳美雅、黃紹庭等人全程陪同。

韓國瑜說，來高雄將近6個半月，每天跑攤很少吃過一頓飽飯、沒穿過一天西裝、前3個月睡在黨部、靠8年車齡的Toyota代步，物質標準超低，就是因為高雄黨部資源匱乏，他先前已向中央黨部發出兩次SOS求救訊號，但一直沒獲回音。

「這次領表，是孤注一擲！」他說，身為高雄市黨部主委，登記初選的資料他很清楚，領表登記會因為資料不全而撤銷嗎？這次動作是以他的去留發出強烈訊號，請中央黨部重視高雄，高雄黨部完全沒有資源，除了選市長，還得輔選35位提名議員、數百位里長，「我不要求滿漢全席，但一定要有一碗滷肉飯！」

韓國瑜說，他刻意選在下午3點半到台北市黨部登記，沒有新聞界在場，領表完馬上打電話通知黨主席吳敦義，高層馬上有善意回應，說一定重視大高雄地區、一定調撥資源，但也特別拜託他「以後這種防空演習、拉警報的動作少做，中央黨部心臟都快跳出來了！」

他表示，目的達成之後，他馬上撤回登記，但他領表的消息透過台北市黨部傳出，立刻有媒體打電話來問，他第一時間想壓住消息，才會向媒體說絕無此事，並非刻意隱瞞。

「向高雄鄉親報告，我一定跟高雄鄉親在一起！」韓國瑜說，他天生「氣口」和南部民眾很合，也相信南部支持者一旦了解黨部糧草匱乏的窘境後，會轉而支持他向黨中央爭取資源。

韓國瑜說，這幾天不是神隱，而是與幾位朋友交換意見，順便讓自己沈澱一下，至於外傳他的妻子不支持他參選，韓國瑜說，男人以天下為家，女人以家為天下，身為男孩子，苦水一概吞肚裡，家裡面的事情他一概不表述，請外界諒解。

媒體問他是否要參選高雄市長，韓國瑜仍不鬆口，強調目前還有議員初選協調作業要忙，宣布參選就會一團亂，因此希望等到3月底、4月初再對外說明，「一旦宣布參選，就會把戶籍遷到高雄，而且哪裡勞工多、賣菜的多，就遷到哪裡！」

(中時)