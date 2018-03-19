MLB》大谷翔平大爆炸 日球評：傷後動作變了

日本電視台《SPORTS Watcher》發現，大谷翔平動作有變。(截自Youtube)

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中時電子報

大谷翔平旅美加盟天使後，打擊沒有表現，投球成績更是慘不忍睹，不少人開始替他「找病因」，日本電視台《SPORTS Watcher》找來前澤村賞強投齊藤和巳，親自到美國觀察大谷投球，齊藤發現，大谷投球時，剛開過刀的右腳動作有些改變，是導致他投球不振的原因之一。

齊藤在軟銀時，曾是跟松坂大輔齊名的強投，並兩度拿到澤村賞。但2007年後，齊藤右肩傷勢爆發，動了生涯第三次右肩手術，隨後一路復健到2013年，還是沒能回復過往身手，該年7月宣布引退。此次他是以《SPORTS Watcher》球評身分，到美國觀察大谷狀況。

大谷去年辭退經典賽，整個球季也只登板投5場，原因受右腳踝三角骨骨刺所困。大谷球季結束，隨即動手術治療傷勢，春訓開始前都在復健；不過，齊藤看過大谷傳接球，點出「他右腳好像沒有用上」的問題，並表示這是讓他的控球容易偏高的原因之一。

大谷到美國投球不振，控球確實是不小的問題，他自己覺得，是受投球丘、用球等因素影響，但沒說過右腳有影響。齊藤認為，大谷雖經過復健，他還是無意識會保護右腳，久而久之變成一種習慣，現場看比看影片，更能發現他沒用上右腳的問題。

《SPORTS Watcher》拿大谷2016年拿到MVP時與現在對比，可看到大谷投球過程中，現在右腳更早離開地面。齊藤表示，這習慣會讓大谷左腳跨步變小，動作也缺少躍動感，球的威力會下滑，控球也會不穩定；至於球或投手丘是否有影響，他表示沒實際體會，無法多做評斷。

最後，齊藤提醒大谷，投好每一球，會是挑戰大聯盟想成功的要件之一。大谷目前熱身賽出賽4場，頭8.1局掉15分責失，自責分率高達16.20；他下一場先發，預定在美國時間3月25日，當天會在主場對大聯盟的響尾蛇，抑或去投小聯盟層級的比賽，天使球團還未確定。

(中時電子報)

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