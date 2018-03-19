蓋深澳燃煤電廠　李應元：這是痛苦的選擇

2018年03月19日 11:15 中時 楊騰凱

立法院今邀環保署針對深澳電廠對空氣品質的影響進行報告，環保署長李應元表示，他確實不希望有燃煤電廠，只是每個國家的條件都不同，這是一個很痛苦的選擇，其實和鄰近國家比，台灣空汙沒那麼糟糕，但政府仍會追求更好的技術以降低排放。

李應元表示，不論是從他個人角度，或國家的角度，或全世界的角度，都不希望有燃煤電廠，這是一個大家共同的理想，但每個國家條件都不同，即使富裕強大的德國，缺電時可以仰賴法國的核能發電，311日本福島事件發生後也加快再生能源的發展，但去年10月他到德國波昂參加氣候變遷會議時，仍看見德國的燃煤電廠還是在運作，沒辦法說明何時可以完全除役。

李應元指出，這是一個很痛苦的選擇，唯一的最佳方案就是大家共同節電，每一個人都逐步減少能源消耗，否則每一種能源消耗都會帶來空汙，空汙是他每天早上5時就要觀測的數據，影響性他絕對了解。

李應元指出，環評所通過的，其實是最低的標準，深澳電廠已經用了最佳的超超臨界技術，包括脫硫設備、除氮設備還是靜電吸塵器對粒狀物的集取，都會繼續加強，可讓硫和氮的排放降低3分之2，大幅減少，政府一定會精進技術，也一定會注意大家的健康。

李應元表示，如果深澳電廠是比爛的結果，就不會在排放煙囪上加裝排放物監測系統，使外界能夠監督數據，假如國際上有更好的技術，政府就會追求更好的技術，「當然是比好」，大家只要看一下亞州大陸衛星空汙圖，就知道台灣沒有那麼糟糕。

健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，深澳電廠不僅會衝擊當地生態，還會增加排放讓空汙惡化，危及北台灣都會區居民960萬人的健康，德國在2019年就會公布無煤期程表，反觀台灣竟然還通過興建燃煤電廠，簡直是台灣之恥，去年李應元去到德國波昂參加氣候會議，分享了台灣經驗，難道今年再去參加時，是要分享台灣的增煤經驗嗎？

(中時)