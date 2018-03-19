45家美貿易協會要求川普停止考慮對華新增關稅

2018年03月19日 12:38 中時 楊家鑫

美國川普政府正在考慮的對華關稅計畫受到了美國貿易界的聯合抵制。《華爾街日報》報導稱，代表了美國經濟多種產業的45家美國貿易協會18日向川普政府請願，要求其停止考慮對中國徵收關稅，以其他方式來處理與中國的貿易爭端。

《華爾街日報》報導指出，這些組織聯合上書稱，徵收高關稅將觸發連鎖反應，給美國經濟帶來各種負面後果，刺激反制措施，降低美國的農業、產品及服務出口，並給企業及消費者抬高成本。這些組織包括科技、零售、農業和消費品產業，其中包括著名的蘋果公司、谷歌、IBM、沃爾瑪等。

白宮正醞釀新一輪專門針對中國的貿易政策，其中包括對進口自中國的高達600億美元產品加徵新關稅。同時，川普還提出，要將美國對華貿易赤字削減1000億美元。

組織這次請願的資訊科技產業委員會總裁加菲爾德（Dean Garfield）說，「我們關注關稅，是因為我們知道（關稅）沒用。」更希望通過多邊而不是單邊手段來處理與中國的貿易爭端。

報導稱，川普政府預計將在本周或下周宣佈決定。這些貿易組織的聯合請願可能已經太遲，但或將拉長決策的過程。這些組織要求川普政府允許產業專家對關稅相關情況做出評價，包括關稅的經濟影響。

陸媒報導稱，大陸商務部部長鐘山11日曾重申，貿易戰沒有贏家，只會給中美兩國和世界經濟帶來災難。「中國不希望打貿易戰，也不會主動發起貿易戰，但是我們能夠應對任何挑戰，堅決捍衛國家和人民的利益。」

鐘山還解釋了中美間貿易不平衡的問題。他說，中美貿易統計存在差異。根據中國和美國統計工作組測算，美國官方統計的對華貿易逆差每年都被高估了20%左右。

(中時)