防堵恐怖保母 兒福聯盟：降低師生比例 列管不適任人員

2018年03月19日 11:43 中時 廖德修

上周台中發生托育中心幼兒遭保母粗暴虐待事件，兒童福利聯盟執行長陳麗如今天上午提出：降低托育師生比例，列管不適任人員，加強宣導托育與教保人員責任通報等三點呼籲，唯有如此才能徹底杜絕黑心托育，維護幼兒安全。

據統計，今年媒體報導的托育機構虐兒事件已有12件，其中9件集中在3月分的半個月內，問題已有逐漸嚴重的趨勢。陳麗如分析，目前托育師生比例為1比5，托育人員無力照顧每個小孩，甚至因過勞而有情緒過當的反應；為了避免這種情形一再發生，她呼籲衛福部儘速通過調降托育師生比例至1比4，以提升托育品質。

面對三天兩頭不斷發生的托育中心虐待幼兒事件，陳麗如說，不適任人員應加以列管，避免再進入職場。但目前教育部《幼兒園不適任教保服務人員之通報與資訊蒐集及查詢辦法》仍在草案階段，何時通過尚未可知。因此兒盟建議衛福部，應比照教育部的「狼師條款」，修法建立不適任人員資料庫，防堵有前科的托育、教保人員再進入職場，危及幼兒安全。

上周的虐兒案發生時，動手施暴者的同事就在一旁，卻只是冷眼旁觀，並未加以制止，其行徑令人寒心。據衛福部統計，2016年以來的兒童青少年保護通報處理案件，責任通報數有44889件，來自保育人員者僅180件、教保服務人員更只有169件，比例低到千分之3、4，可見衛福部、教育部應加強宣導托育、教保人員的通報責任。

今天的記者會有一位家長阿福媽媽也帶著小孩出席，她表示，托育費用高低固然是主要考慮因素，但最近發生的案件確實令家長人心惶惶！只有提高托育安全、品質，從各方面多管齊下，才能讓孩子得到最好的照顧。

陳麗如說，目前全國共有907所托育中心、6323所幼稚園，總計收托54萬4970名6歲以下幼兒，這些托育機構對雙薪家庭而言相當重要。政府在拚生育率之餘，也應審慎面對上述問題，建立高品質的托育環境，才能讓家長們安心。

(中時)