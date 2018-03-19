貨到付款仍有詐！消保處：去年近千件爭議未解

2018年03月19日 11:44 中時 張理國

境外購物大行其道，許多民眾以為「貨到付款」較有保障，但消保處統計，去年仍有近千件以「貨到付款」方式網購產生的糾紛無法有效處理。為保護消費者權益，消保處已要求貨運業者落實「運輸業管理規則」規定，正確記載託運人相關資料，根據去年底抽查4大業者29件託運單，均符合規定，有助降低相關爭議。

保護處統計，去年消費者經由社群網站(臉書及LINE)廣告，以「貨到付款」方式網購境外商品，因賣家位於境外而無法有效處理的消費爭議案，計有986件。為此，消保處已要求主管機關公路總局督促國內運輸業者，落實「運輸業管理規則」第118條規定，正確記載託運人相關資料，包括姓名、詳細住址及電話，讓消費者能夠即時向託運人請求暫緩將款項支付境外業者，以減少損失。

為處理消費者以「貨到付款」方式網購境外商品而衍生的消費爭議，消保處指派消保官去年底會同公路總局，至國內4大業者實地查核29件託運單，業者均落實「運輸業管理規則」第118條規定，正確記載託運人相關資料，將有助於協助消費者處理相關爭議。

消保處也呼籲消費者，在網路上購買境外商品時，應慎選賣家；注意廣告內容，商品售價異常低廉，無法確認賣家身分，商品品質與規格不明確，均應特別留意；另外，消費者也應考慮選擇以第三方支付方式付款之賣家；若不幸發生爭議時，應立即向託運人（國內清關行)及運輸業者反映及申訴，讓業者掌握時效，協助處理或暫緩付款給境外公司。

(中時)