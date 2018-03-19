貨到付款仍有詐！消保處：去年近千件爭議未解

友善列印
中時

境外購物大行其道，許多民眾以為「貨到付款」較有保障，但消保處統計，去年仍有近千件以「貨到付款」方式網購產生的糾紛無法有效處理。為保護消費者權益，消保處已要求貨運業者落實「運輸業管理規則」規定，正確記載託運人相關資料，根據去年底抽查4大業者29件託運單，均符合規定，有助降低相關爭議。

保護處統計，去年消費者經由社群網站(臉書及LINE)廣告，以「貨到付款」方式網購境外商品，因賣家位於境外而無法有效處理的消費爭議案，計有986件。為此，消保處已要求主管機關公路總局督促國內運輸業者，落實「運輸業管理規則」第118條規定，正確記載託運人相關資料，包括姓名、詳細住址及電話，讓消費者能夠即時向託運人請求暫緩將款項支付境外業者，以減少損失。

為處理消費者以「貨到付款」方式網購境外商品而衍生的消費爭議，消保處指派消保官去年底會同公路總局，至國內4大業者實地查核29件託運單，業者均落實「運輸業管理規則」第118條規定，正確記載託運人相關資料，將有助於協助消費者處理相關爭議。

消保處也呼籲消費者，在網路上購買境外商品時，應慎選賣家；注意廣告內容，商品售價異常低廉，無法確認賣家身分，商品品質與規格不明確，均應特別留意；另外，消費者也應考慮選擇以第三方支付方式付款之賣家；若不幸發生爭議時，應立即向託運人（國內清關行)及運輸業者反映及申訴，讓業者掌握時效，協助處理或暫緩付款給境外公司。

(中時)

防堵恐怖保母 兒福聯盟：降低師… 偷錄音樂劇還不認錯！正義哥一句…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。