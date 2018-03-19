偷錄音樂劇還不認錯！正義哥一句話 大媽慘被抬出場

偷錄音樂劇還不認錯！正義哥一句話 大媽慘被抬出場。（圖/翻攝自爆料公社）

友善列印
中時電子報
藍衣婦人拿出手機朝舞台錄影。（圖/翻攝自爆料公社）

日前一名婦人欣賞音樂劇《貓》，竟然在場中直接拿起手機側錄，被一旁的觀眾糾正制止，結果這名婦女不認為自己有錯，不但不聽勸告，還在在表演中大吵大鬧，嚷嚷「我很生氣！」，引起周圍的觀眾不滿。這時，一名男子霸氣回嗆「你生氣別人都不生氣嗎？」一言道出在場所有人的不滿，因此獲得滿堂鼓掌與喝采，最後這名婦女被工作人員架出場外。

日前一名網友在臉書社團「爆料公社」PO出影片，表示與家人到台大觀看音樂劇《貓》，表演進行時，觀眾席上一名婦人竟拿出手機朝舞台錄影。該網友表示現場工作人員看到後，本來先是好言相勸婦人停止錄影的不當行為，但她不儘堅持要繼續用手機錄影，還怒嗆「不要糾正沒有錯誤的人。」一旁女性觀眾聽不下去，回喊：「妳給我閉嘴啦」。

由於婦女的聲音越來越大，讓其他觀眾也越來越憤怒，紛紛加入戰局回嗆指責婦人的不對。這時一位男子突然霸氣站起來怒吼：「大聲就了不起呀」，婦人不甘示弱回吼「因為我很生氣」，男子霸氣回嗆「你生氣別人都不生氣嗎？」其他觀眾聽了，紛紛掌聲認同。最後，該名婦人被工作人員強制抬離現場。

許多網友看到霸氣哥的一吼，紛紛留言相挺，「再吵就給他『貓下去』」、「抬的好，這種人就是要直接踢出去」、「自找難看的老婆婆」、「側錄還不覺得有錯，真的是無恥到沒極限耶！」、「這女的坐在西區⋯我在南區8排還聽的一清二楚，表示聲音超級大聲到不行啊」、「聽她被罵得好療癒啊~」、「給你臉不要臉！把妳轟出去剛剛好而已！」。

(中時電子報)

看【ＣＡＴ】看到被轟出去！（影/爆料公社YouTube）
偷錄遭阻還回嗆

貨到付款仍有詐！消保處：去年近… 又一文壇巨擘殞落！台灣當代詩人…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。