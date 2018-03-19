偷錄音樂劇還不認錯！正義哥一句話 大媽慘被抬出場

2018年03月19日 11:41 中時電子報 林郁庭

藍衣婦人拿出手機朝舞台錄影。（圖/翻攝自爆料公社）

日前一名婦人欣賞音樂劇《貓》，竟然在場中直接拿起手機側錄，被一旁的觀眾糾正制止，結果這名婦女不認為自己有錯，不但不聽勸告，還在在表演中大吵大鬧，嚷嚷「我很生氣！」，引起周圍的觀眾不滿。這時，一名男子霸氣回嗆「你生氣別人都不生氣嗎？」一言道出在場所有人的不滿，因此獲得滿堂鼓掌與喝采，最後這名婦女被工作人員架出場外。

日前一名網友在臉書社團「爆料公社」PO出影片，表示與家人到台大觀看音樂劇《貓》，表演進行時，觀眾席上一名婦人竟拿出手機朝舞台錄影。該網友表示現場工作人員看到後，本來先是好言相勸婦人停止錄影的不當行為，但她不儘堅持要繼續用手機錄影，還怒嗆「不要糾正沒有錯誤的人。」一旁女性觀眾聽不下去，回喊：「妳給我閉嘴啦」。

由於婦女的聲音越來越大，讓其他觀眾也越來越憤怒，紛紛加入戰局回嗆指責婦人的不對。這時一位男子突然霸氣站起來怒吼：「大聲就了不起呀」，婦人不甘示弱回吼「因為我很生氣」，男子霸氣回嗆「你生氣別人都不生氣嗎？」其他觀眾聽了，紛紛掌聲認同。最後，該名婦人被工作人員強制抬離現場。

許多網友看到霸氣哥的一吼，紛紛留言相挺，「再吵就給他『貓下去』」、「抬的好，這種人就是要直接踢出去」、「自找難看的老婆婆」、「側錄還不覺得有錯，真的是無恥到沒極限耶！」、「這女的坐在西區⋯我在南區8排還聽的一清二楚，表示聲音超級大聲到不行啊」、「聽她被罵得好療癒啊~」、「給你臉不要臉！把妳轟出去剛剛好而已！」。

(中時電子報)