雙城論壇進度？柯P：對岸人不能來 沒想到怎麼談

台北市長柯文哲。(本報系資料)

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今有媒體報導，台北市長柯文哲在今年雙城論壇的論述內容，將成為民進黨考量年底是否再次禮讓他的關鍵。不過，談到目前論壇籌備進度，柯文哲今表示，陸委會不准上海市台辦主任李文輝來台，但要辦總是雙方要談，現在人不能來，還沒想到怎麼談。

柯文哲積極拜訪藍綠政壇大老，立委王金平就透露今晚要和柯文哲吃飯。媒體詢問柯，是否有談到兩岸議題？柯文哲表示，還沒機會談到那裡；事實上，他的確常常拜訪政壇前輩，例如老宋（宋楚瑜）、李前總統、阿扁，甚至王金平院長，他認為王在立法院做了40年，真的是中華民國現代史活字典，有時可以問他們一些看法，蠻不錯的，是很有用的諮詢。

不過，民進黨打算看柯文哲在雙城論壇的論述，再決定要不要禮讓，會不會因此調整去年「兩岸一家親」的說法？對此柯文哲說，他通常是先決定戰略再決定戰術，現在避免僵局、減少衝突、降低緊張都是戰略目標，會在這個目標下，再去調整；他強調，就是讓城市穩定、繁榮一點而已。

柯文哲也坦言，現在雙城論壇的籌備進度有點麻煩的地方在於，李文輝被禁止入境，陸委會不准他來，但要辦雙方總是要談，現在人不能來，還沒想到要怎麼談。

最後媒體也追問，柯文哲昨天下午出席活動時，談到「推崇鄧小平」？柯澄清，這樣問太奇怪，他的意思是指，鄧小平有一個「先讓一部份中國人富起來」的政策，所以施政的時候，不要幻想一個政策下去就可以全面實施，這很困難，應該從一個地區或一個項目先做，這是同樣的策略，但扯到他支持鄧小平，「抹紅也不要抹紅成這樣好不好！」

(中時)

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