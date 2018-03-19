別把新北當旅館！吳秉叡參選提「大台北灣區計畫」

民進黨立委吳秉叡。(本報系資料)

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有意參選新北市長的綠委吳秉叡今公布「大台北灣區計畫」，擬以台北港為核心，填海造陸創造土地，以低廉租金吸引製造業回流投資，讓新北人可在新北工作、休憩。吳秉叡笑稱，常有人形容新北市像旅館，市民都在台北上班、玩樂，只有要睡覺才會回家，如果這個旗艦計畫可以落實，就再也不會有人說「去台北上班回新北睡覺」。

吳秉叡今發布首支競選影片，並特地將記者會移師到電影院舉辦。他說，他在新北扎根這20年來常被民眾問到，「你覺得新北跟台北有什麼不一樣？對新北有和形容詞？」他一開始答不出來，反倒是民眾會說新北市像「旅館」，因為工作休閒都在台北，只有回家睡覺才會回台北縣、新北市。

吳秉叡說，雖然台北、新北是共同生活圈，但也顯示新北市沒有主體性，他從政這幾年來都在想要如何讓新北「不一樣」，若計畫能落實，肯定可讓新北市民有光榮感。

吳秉叡說，大台北灣區計畫擬以填海造陸方式創造248萬坪土地，來源是北部地區的工程廢棄土及淡水河系淤泥；以每坪20萬元計算，可創造高達5000億元價值的土地，市府不但不需要花錢，反而還可以賺錢。

吳也說，不少製造業者任認為若要買土地造廠房成本恐太高，所以未來大台北灣區填海造陸的土地「只租不售」，可讓製造業建廠成本降低，並吸引廠商回流投資。

此外，灣區內的自由貿易港區聚落將標榜「境內關外，無需關稅」，將大量降低運輸及稅務成本，帶動30 萬個就業機會，創造2兆元以上產值；大台北灣區將結合周邊快速道路連結桃園機場、市區，讓台北港與新北市其他區域可緊密連結。

由於計畫牽涉層面多，吳秉叡坦承絕對不可能8 年內完成，包含交通改善、環評、填土，但15年內應該可落實。他強調，若沒有市長願意推動，計畫將不可能實現，若變成新北市民的夢想，即便他卸任，繼任的市長也會繼續推動。

(中時)

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