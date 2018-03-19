終止費天王開季17連勝 迪波卓印地安泉賽稱王

阿根廷名將迪波卓終止費爸開季17連勝，印地安泉賽封王。(美聯社)

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中時電子報
阿根廷名將迪波卓終止費爸開季17連勝，印地安泉賽封王。(美聯社)

費德勒(Roger Federer)距離印地安泉網賽連霸僅差一勝，阿根廷名將迪波卓(Juan Martin del Potro )19日扮演程咬金，6比4、5比7(8)、7比6(2)中斷費天王的生涯最佳開季17連勝，也打碎費爸「陽光雙冠」之路，捧起生涯首座千分大師賽冠軍金盃。

印地安泉賽喬柯維奇(Novak Djokovic)意外提前落馬，莫瑞(Andy Murray)、「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)、瓦林卡(Stan Wawrinka)皆因傷缺席，原本預料印地安泉金盃將是「費爸」囊中物，但迪波卓拒絕投降。

「不敢相信我竟然贏下比賽，能在決賽打敗如天王等級般的費德勒。」其實迪波卓在2009年美網決賽，就曾拍落費德勒奪下唯一一座大賽冠軍，阿根廷長人這回再度複製劇本，讓「費爸」苦嘗今年首敗。

第3盤費德勒5比4率先破發，自己發球局出現3個冠軍點，卻一一都被迪波卓化解，反倒遭迪波卓破發，雙方再度逼入搶七決勝，迪波卓開局就打出6比1，把握第2個冠軍點，成為印地安泉42年賽史以來首位阿根廷冠軍。

3個冠軍點都沒能把握，費德勒顯得沮喪，「讓機會就這樣溜走我很挫折，我很希望能再打一次搶七，因為我不知道到底發生了什麼事。」

(中時電子報)

費德勒開季17連勝中斷。(美聯社)

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