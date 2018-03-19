藍委提案要詹順貴下台 遭綠委人數優勢駁回

深澳電廠環差案通過，環保署副署長詹順貴投下關鍵的一票。（本報系資料照）

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立法院社會福利及衛生環境委員會19日進行深澳電廠環評案通過的專案報告，環保署副署長詹順貴（見圖）接受採訪。（劉宗龍攝）

深澳燃煤電廠案上周環評大會表決時陷入平手僵局，最後因環保署副署長詹順貴投下關鍵一票而通過，引發北部地區將陷空汙危害的爭議。詹順貴今(19日)強調，做出決定就會承擔責任。但藍委連署提案要求詹順貴下台負責時，卻被綠委護航，以人數優勢擋下。

立院今邀請環保署針對深澳燃煤電廠對空氣品質的影響提出報告，新北市環保局長劉和然也受邀到場表達意見。他表示，新北市為減空汙，積極輔導燃煤鍋爐退場，但此次深澳電廠是新建燃煤機組，此例一開，以後不曉得該怎麼請市內燃煤鍋爐退場，甚至電廠對生態的影響，在報告內只用200字帶過，宣稱沒有特別影響，新北市並非反對新設電廠，他僅是希望有更多方案供市民選擇。

詹順貴指出，深澳電廠是12年前就通過環評的舊案，僅可對變更部分做差異分析，包括卸煤碼頭從番仔澳灣移到中油既有的深澳灣港區，舊案要填港造地13公頃，換到既有港區則免，因此比較之後，新案的影響並沒有比舊案嚴重，對當地環境也無更不利的影響，因此他才在8票比8票平手時，投下關鍵通過票，這是對法律規定的負責。

被問到事後會不會感到痛苦，詹順貴表示，他個人既然做出決定，就要去承擔責任，投票通過並非鑽法律漏洞，是依法只能在既有框架下行使公權力，既有規範不足部分，環保署已於去年9月提出《環評法》修正草案，對深澳電廠這類老舊環評案難以退場的問題，設有配套，環團對他的責難，他都虛心接受，但他也呼籲，外界可化悲憤為力量，一起支持修法填補法律漏洞。

今日會議中藍委王育敏、徐志榮、蔣萬安等人連署提案指出，環保鬥士詹順貴出任環保署副署長後，居然強勢主導深澳電廠環差案，投下關鍵一票讓深澳電廠過關，北台灣將躲不掉汙染增加的命運，要求詹順貴應下台負責，也避免他被自己過去的理念打臉。但最後在綠委以人數優勢護航下，此提案在表決時未通過。

(中時)

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