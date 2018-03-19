《全台最速報》愈年輕反應愈好！陸惠台措施 逾3成正面看待

愈年輕反應愈好！陸惠台措施 逾3成正面看待

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中時電子報
綜合報導

◎愈年輕反應愈好！陸惠台措施 逾３成正面看待

中國國台辦在228當天宣布惠台31項措施，台灣民意基金會今天公布民調，41.9％民眾同意惠台措施是中共統戰花招，但也有30.1％的人正面看待，基金會董事長游盈隆表示，這意味即使這是中國軟硬兩手的統戰招式，仍然有三成的台灣人樂見其發生，且年紀越輕的人有正面反應的比例越高。

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(中時電子報)

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