《全台最速報》愈年輕反應愈好！陸惠台措施 逾3成正面看待

2018年03月19日 12:02 中時電子報 綜合報導

◎愈年輕反應愈好！陸惠台措施 逾３成正面看待

中國國台辦在228當天宣布惠台31項措施，台灣民意基金會今天公布民調，41.9％民眾同意惠台措施是中共統戰花招，但也有30.1％的人正面看待，基金會董事長游盈隆表示，這意味即使這是中國軟硬兩手的統戰招式，仍然有三成的台灣人樂見其發生，且年紀越輕的人有正面反應的比例越高。

◎5越南偷渡客台東搶灘 2死

3女2男共5名越南籍偷渡犯，19日凌晨搭乘橡皮艇在台東南田塔瓦溪岸際搶灘翻覆，其中1男1女溺水，送醫不治 。

◎藝人又酒駕！邵昕凌晨被逮 移送北檢

曾涉炒股案獲判緩刑的藝人邵昕，19日凌晨在北市酒駕遭逮，酒測值超標，涉嫌公共危險罪，遭大安警分局移送台北地檢署複訊中。

◎好康一網打盡 台北國際旅展開跑

【2018第十二屆台北國際春季旅展】於3月16日至19日一連四天在世貿一館盛大登場！展出匯聚航空公司、郵輪、全台品牌旅行社、星級飯店、特色民宿、人氣精選下午茶、五星餐券、美食伴手禮，及為推廣當地觀光特色不遺餘力之台北市、新北市、宜蘭縣、南投縣、金門縣、澎湖縣、高雄市農業局等，超過1000格攤位300家廠商，共同參與旅遊盛會，各家業者皆蓄勢待發，搶攻春假、端午連假、暑假出遊商機，愛旅遊的朋友們搶優惠機不可失！

(中時電子報)