深澳電廠案通過環評 陳金德：有條件支持賴清德

2018年03月19日 12:37 中時 胡健森

台電私下提供給宜蘭縣政府的資料，與新北市所做的評估結果差異極大。（胡健森攝）

環保署環評大會14日討論深澳燃煤電廠案，最後以9比8通過深澳燃煤電廠環評案，宜蘭代理縣長陳金德19日表示，台事後提供給宜蘭縣政府深澳電廠PM2.5對宜蘭縣平均最大增量數據為0.43，屬非常微量，基於整體的電力配置，只要台電在深澳電廠運轉前增加粒狀汙染物處理設備，並做到比原環評承諾更嚴格排放標準，同時新北市政府嚴格監督操作運轉，他支持行政院長賴清德的立場。

環保署通過深澳燃煤電廠環差案，引發強大批評及質疑聲浪，當時人在日本的宜蘭代理縣長陳金德一度透過臉書措辭嚴厲表示「不接受這份環差報告、政治語言不用多說、宜蘭人不受這種氣」；但陳金德19日態度似乎出現轉變，他表示，縣府向台電進一步索取的「三度空間」模擬資料顯示，深澳電廠對宜蘭縣每日平均最大增量為0.43微克/立方米，與新北市政府委託莊炳潔教授以「二度空間」模擬結果的7.499微克/立方米相差甚大。

陳金德表示，台電另外所提供給宜蘭縣政府的資料是經過環保署公告認可且經過驗證，至於是否屬實則由台電自己負責，經濟部及環保署也應該進一步對外界說明清楚，2025年台灣達到「非核家園」目標已經入法，屆時台灣所有的核電廠都將除役，但台灣不可能不要核能又不要火力發電，2025年天然氣發電比例要達到供電的50％，燃煤為30％，燃煤發電成本較低且儲備量較久也供應穩定，他呼籲宜蘭鄉親要理性、務實看待此事。

陳金德強調，依照台電所提供的資料，只要台電在深澳電廠正式運轉前，能增加粒狀汙染物的處理設備，並且做到比原本的環評承諾更嚴格的排放標準，之後新北市政府也嚴格監督深澳電廠的操作，他支持行政院長賴清德的立場。

(中時)