嚴打酒駕大執法！ 尾牙季台中3天逮75件酒駕

2018年03月19日 12:33 中時 張妍溱

「嚴打酒駕大執法！」今年年終尾牙聚餐，民眾飲酒情形大增，台中市警局於易肇事時段、路段以及轄區飲酒集中區域，針對可疑車輛或行車不穩的車輛實施機動巡邏及定點攔檢取締，從1月至2月間取締酒駕件數有2014件較去年同期1991件，增加23件；連續3天取締75件日間酒駕，佈下天羅地網。

騎電動機車酒駕闖紅燈，男子依公共危險罪嫌送辦。（張朝欣翻攝）

警方於18日凌晨在五權西路與大墩路口執行路檢勤務時發現一名女子，疑似規避路檢停於路口轉角處，員警上前要求配合酒測，女子不斷拖延時間拒絕酒測，最後警方依法開出拒測9萬元罰單、吊銷駕照並將女子自小客車移置保管場。

烏日警分局副分局長蔡期望（右二）率隊陸續至轄內民眾易飲酒場所宣導，請民眾珍惜自己及家人生命財產安全切勿酒駕。（馮惠宜翻攝）

警方指出，針對「酒駕事故地點」、「取締酒駕攔檢點」、「轄內常飲酒集中地點」等3項關聯性，以避免駕駛人規避攔檢熱點。連續3日專案勤務共取締75件，其中39人依公共危險罪移送。

根據警方提供資料顯示，2016年酒駕肇事791件、傷亡1004人，2017年降至609件、傷亡748人，酒駕肇事減少182件、受傷降至256人；2018年迄今酒駕肇事81件、受傷103人，與去年同期133件、受傷166人比較，減少52件、63人。酒駕肇事降低之幅度也是六都中最顯著的。未來將不定期於周末假日針對深夜之離峰時段規劃勤務加強取締，向酒駕者宣戰。

(中時)