爆粗口女星嘆度日痛苦 貼黑白照無預警「告別」！

2018年03月19日 12:29 中時電子報 吳品瑤

3年前女星李泰林上韓綜《同屬相的課外輔導》，爆出辱罵威脅前女團成員金藝媛，雖最後還她清白，然仍讓李泰林飽受外界輿論壓力，一度中斷演藝工作，直到去年加盟韓劇《有品味的她》，演藝事業才回溫，沒想到今她無預警貼出黑白照，嘆度日充滿苦難，跟粉絲告別，讓外界震驚不已！

曾因對後輩爆粗口而事業盪到谷底的女星李泰林，今突然在IG貼出自己的黑白照片，悠悠寫道：「我精疲力盡，在各種想法與苦難中度日實在太辛苦，我決定未來過平凡的生活」，文末感謝並承諾不會忘了愛過她的人們，疑似引退的宣言來得突然，加上黑白照，讓粉絲相當擔心她會做傻事。

李泰林所屬之「Management HENEM」公司事後坦言她在工作上確實遇到辛苦的事情，但不知李泰林會po這樣的文章，目前正掌握她的狀況，而她參與的節目《飛行少女》製作單位則證詞她上個月因個人問題請辭，互相應證之下更讓人滿心疑問與憂心。

李泰林2015年錄製《同屬相的課外輔導》，被曝光譙前女團「Jewelry」成員金藝媛是「垃圾女人」，大罵：「妳想中斷演藝工作嗎？開始紅了就腦袋不清楚了嗎？妳再囂張就死定了」，為此遭對方粉絲狂轟且飽受外界壓力，直至後來錄影過程影片曝光，是金藝媛對身為前輩的李泰林不用敬語在先，導致前輩情緒失控爆粗口，藝媛更以「瘋女人」回嗆，這在重倫理的韓國是完全不可忍受的，因而引爆群眾憤怒，李泰林也才總算獲得平反，然她卻一直到去年跟金喜善合作《有品味的她》，工作方面才回升，過程相當艱辛，一邊承受壓力一邊維持身材，一天才吃三湯匙的飯量，瘦成了皮包骨，連帶健康也崩盤。

(中時電子報)