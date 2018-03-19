悠遊卡綁定銀行帳戶 沒信用卡也能自動加值

悠遊卡公司推出金融帳戶自動加值服務，沒有信用卡也能享有便利性。（陳燕珩攝）

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民眾平時使用悠遊聯名卡可享自動加值服務，但沒信用卡的學生族群難享便利性，為此悠遊卡公司推出新服務，即日起只要將記名悠遊卡與金融帳戶連結，餘額不足時，就可自動從帳戶扣款加值，目前可申辦的包括台北富邦銀行、新光銀行及兆豐銀行，加值還可享5%現金回饋。

悠遊卡公司董事長林向愷指出，悠遊卡提供交通和小額消費服務，許多民眾認為最不方便的就是拿現金加值，沒有信用卡的族群，也無法享有自動加值，如今服務再升級，目的就是讓學生族也能有效率消費支付，甚至家長還可為小孩、長者綁定帳戶，享受自動加值的便利。

台北市長柯文哲笑說，電子支付勢在必行，北市目標是在最短時間內把銅板跟紙鈔消滅，邁向無現金交易城市。他強調，信用卡可以負債使用，綁定銀行帳戶則是有錢才能加值，不會「刷爆」，相比之下較安全。

目前可提供服務的有台北富邦銀行、新光銀行及兆豐銀行，另外中國信託、聯邦、台新、瑞興、三信、國泰、玉山、板信和上海銀行也已簽約，未來將開通服務。民眾可持已記名的普通卡、學生卡、優待卡、敬老愛心卡等，到銀行綁定帳戶，並在捷運加值機或全家便利商店機台開啟自動加值服務。

每張悠遊卡限定連結一個金融帳戶，記名卡與帳戶同為本人，則不限定綁定樟樹，若記名卡和帳戶不同人，持卡人需為帳戶所有人的的配偶、直系血親或監護人關係。每次自動加值金額可設定500元或1000元，每日最高金額3000元，每個帳戶每月最高供自動加值3萬元。

持卡人搭乘捷運餘額低於100元，或小額消費餘額不足時，就會自動從帳戶扣款加值。為鼓勵民眾使用，悠遊卡公司即日起到9月30日止推出回饋活動，每筆自動加值可獲5%現金回饋，每卡每月上限50元，民眾可把握機會申辦。

(中時)

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