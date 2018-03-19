段宜康：李敖不斷傷害兩岸的民主運動 絕不該受到褒揚

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作家李敖昨天辭世，不少綠營人物表達惋惜，總統蔡英文表示李敖留下的文字是台灣社會重要的資產，文化部長鄭麗君甚至呈請總統明令褒揚。不過綠委段宜康今在臉書批評，他少年時確實佩服李敖，但李後來吹捧一國兩制、美化「六四慘劇」，在在讓他們痛心疾首。段直言，此人不斷公開傷害台灣、傷害大陸的民主運動，「李敖這個人，絶不該受到褒揚」。

段宜康寫下，雖然他對李敖與徐復觀、胡秋原的筆戰實在不知所云，「但青澀年華的我，佩服李敖的大膽、叛逆、犀利，實在到了五體投地的地步」；

但他與李敖從來沒有互動，直到2004年，他在台北市南區競選立委連任，李敖也以無黨籍身份在同選區投入選戰，以第11名敗給第10名的李敖。

段說，當時他的敗選感言説，能敗於少年時期的偶像之手，是他的榮幸，「要說李敖的天份、才氣極高，治學、文字、口語的能力極強，大概也沒什麼人能有不同意見。」

但話鋒一轉，段也批評，李敖一輩子「處理別人財物」，包括侵奪蕭孟能家産，到了惡名昭彰的地步；後來吹捧一國兩制、美化「六四慘劇」，直言李敖的狂、傲、挑戰威權，是經過算計的。

段宜康說，李敖當然會在歷史留名，但此人不斷公開傷害台灣、傷害中國民主運動，強調李敖絶不該受到褒揚。

(中時)

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