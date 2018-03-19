弘光科大未雨綢繆 力催太陽光電模組回收機制

助理教授嚴坤龍(中)解說太陽能光電設備拆卸要領，學生聚精會神學習。（陳淑娥攝）

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太陽能板使用壽命約20至25年，圖為學生在安裝太陽能光電設備。（陳淑娥攝）

別讓綠能變環境殺手！政府積極推動「綠能屋頂全民參與計畫」，太陽能板安裝範圍越來越廣，環保署預估13年後將出現3000公噸首波廢棄太陽能板，弘光科大環境與安全衛生工程系未雨綢繆邀各界研討，並將共同合作投入國內模組回收，疾呼盡速制定回收機制。

環安系助理教授、前經濟部能源局陽光屋頂百萬座計畫推動辦公室主任嚴坤龍表示，政府積極推動太陽光電設置，光電模組等發電設備壽命約25年，之後發電效率降低便需汰換，但國內沒有嚴謹規範如何處置廢棄模組，「這是很重要的議題，等到10年後再處理就太慢了！」

弘光科大智慧科技學院長黃文鑑指出，環保署預估13年後，國內將出現3000公噸首波廢棄太陽能板。工研院博士馬先指出，歐盟與美國依據不同法規，由環保機關負責模組回收政策推動，第三方機構擔任回收平台，統一向製造商收取預繳費用，以便將來處理終端太陽能模組廢料。

在日本從事廢棄物回收的業者莊智強說，日本模組回收率很高，卻面臨高回收成本問題，業者無法從中獲得利潤，須由製造商預繳經費補貼，建議國內趕緊制定回收機制；太陽光電系統公會理事施維政表示，應釐清模組回收的中央主責機關，讓太陽光電投資設置者有所依循。

嚴坤龍更舉例說，兩年多前蘇迪勒颱風造成光電模組毀損，現行措施除了將鋁框拆下來，剩下的材料即壓毀燃燒或掩埋，不久將來，每年都有模組要除役汰換，太陽光電模組材料主要為玻璃及矽，另有銅、鋅、銀、鋁等金屬，直接焚化或掩埋將對環境造成衝擊。

(中時)

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